Carlsen vant hurtigsjakkturnering i Elfenbenskysten før siste runde

Det var klart da Hikaru Nakamura noen minutter senere måtte nøye seg med remis mot Wesley So. Nakamura var den eneste med sjanse til å innhente nordmannen.

Carlsen utklasset egyptiske Bassem Amin med svarte brikker da tredje dag av Grand Chess Tour-turneringen i Abidjan ble innledet, og han ledet tre poeng foran Nakamura med to runder igjen. Med to poeng for seier og ett for remis betydde det at Carlsen trengte to remis for å være sikker på seier, men bare en dersom Nakamura ikke vant begge sine gjenstående partier.

Carlsen spilte med hvite brikker mot Ding og hadde tidlig et lite overtak. Kineseren forsvarte seg imidlertid med stor dyktighet, og etter 49 trekk endt det med remis. Da hadde hver av dem bare fire brikker igjen på brettet.

Nakamura prøvde å nedkjempe So, men greide det ikke.

Amin tok sin første seier i turneringen da han overraskende slo Nakamura torsdag, men han var sjanseløs mot den norske verdensmesteren i fredagens første parti. Før det var spilt en halv time hadde Carlsen skaffet seg en vinnende posisjon.

Egypteren utsatte det uunngåelige et kvarters tid, men etter 32 trekk ga han opp.

Carlsen har vist forrykende styrke i hurtigsjakkdelen av årets første Grand Chess Tour-turnering i Elfenbenskystens hovedstad. Både onsdag og torsdag vant han sine to første partier og spilte remis i det siste. Han hadde to poengs ledelse før fredagens partier.

Carlsen møter kinesiske Wei Yi i siste runde.

Turneringen avsluttes med lynsjakk både lørdag og søndag. Da spiller deltagerne ni partier hver dag. I lynsjakk er det ett poeng for seier og et halvt for remis.

