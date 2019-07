Hyllet Moldes praktscoring: – Det er bare å ta av seg hatten

MOLDE – SARPSBORG 08 2–1

Molde leverte et angrep i verdensklasse da de slo bunnlaget Sarpsborg 2–1 i Eliteserien søndag. – Vi har flere med godt overblikk, sa servitør Ohi Omoijuanfo.

På riktig lekkert vis gikk Molde opp i 1-0-ledelse etter 18 minutters spill. Først var det Eirik Hestad som åpnet opp Sarpsborg-forsvaret med en flott pasning til Ohi. Deretter kjørte spissen karusell med bortelagets forsvar – før han uegoistisk serverte ballen til Magnus Wolff Eikrem, som enkelt kunne score.

– Det er bare å ta av seg hatten, sa Eurosport-kommentator Kjetil Rekdal og skrøt av Ohis uselviskhet.

– Ekspertene snakker om overblikket til Magnus hele tiden, så jeg ville vise at det er flere på dette laget med overblikk, sa en Ohi i godt humør da han snakket med Eurosports reporter i pausen.

Sarpsborg utlignet etter pause, men Molde vant til slutt 2–1 etter at innbytter Fredrik Sjølstad utnyttet en stor keepertabbe. Dermed øker Molde ledelsen på toppen av tabellen til fire poeng. Serietoer Bodø/Glimt har riktignok to kamper til gode.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Stor Ohi-sjanse i åpningen

Servitør Ohi hadde selv en enorm sjanse til å lage mål bare fem minutter ut i kampen – og burde nok scoret. Alene med Sarpsborg 08-keeper Aslak Falch prøvde spissen å lobbe, men en meget god Falch fikk en hånd på ballen.

Sarpsborg 08 hadde også sine muligheter i den første omgangen, og kom mer og mer med etter Moldes scoring.

Resten av omgangen ble imidlertid ingen festforestilling, og lagene så ut som om de trengte seg en pust i bakken da de gikk til pause på stillingen 1–0.

Eikrems silkefot

Annen omgang startet med Molde-sjanser. Etter 49 minutter var det Eikrems tur å spille til Ohi i god posisjon, men igjen var keeper Falch god.

Og etter 53 minutter kunne det blitt en ny kunstscoring på Aker Stadion. Eikrems silkefot fant Fredrik Aursnes inne foran mål. Han prøvde seg på en akrobatisk avslutning med ryggen mot mål – og fikk ballen over Falch, men Joachim Thomassen leste situasjonen bra og ryddet opp bak Sarpsborg 08-keeperen.

Falch fortsatte med de gode redningene, og etter 58 minutter hindret han Eikrem i å score mål nummer to for kvelden. Kristoffer Haraldseid slo et godt innlegg der Eikrem avsluttet på volley.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Keepertabbe

I stedet kom utligningen 20 minutter før slutt. Kristoffer Zachariassen bommet først på ballen inne i sekstenmeteren, men bommen ble til et godt medtak, og på forsøk nummer to dundret Zachariassen ballen mellom beina på Molde-keeper Alexandro Craninx og i mål.

Det sto imidlertid ikke 1–1 lenge. Aslak Falch, som så langt hadde stått en glitrende kamp, spilte ballen rett i beina på Sjølstad. Molde-innbytteren gjorde ingen feil da han kom alene med Sarpsborg 08-keeperen, og dermed var hjemmelaget tilbake i føringen 15 minutter før slutt.

Det resultatet sto seg også, og dermed fortsetter Sarpsborg 08-nedturene.