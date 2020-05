Norsk gullhåp tåler ikke sin egen idrett. Nå gir han opp drømmen.

Han begynte å klø over hele kroppen, og fikk ikke sove om natten. Nå må Norges beste parasvømmer i herreklassen stå over lekene i Japan.

Anders Bjørnstad satser ikke mot Paralympics i Tokyo. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Mette Bugge Aftenposten

Andreas Bjørnstad håpet at han hadde kontroll på sin atopiske eksem, som «dukket opp» i fjor sommer. Da trodde han ikke det var så farlig, men utover høsten ble det bare verre og verre.

Nå må verdensmesteren fra 2017 droppe sitt store mål. Han som tok bronse i Rio i 2016, var på gulljakt.

– Jeg hadde i det lengste håpet at det fantes en løsning på dette problemet, men innser nå at Paralympics i Tokyo går uten meg. Problemene er så store at jeg ikke kan trene svømming slik situasjonen er nå. Jeg står på stedet hvil, og blir ikke kvitt plagene, sier Andreas Bjørnstad i en pressemelding fra Norges Svømmeforbund.

Helsen må være førsteprioritet

– Det er trist, men først og fremst for Andreas selv. Helsen må gå foran resultatene. Det er han som skal leve med plagene, sier landslagstrener Morten Eklund.

Norge mister et medaljehåp, men det er underordnet.

– Andreas har virkelig gjort mye for å kunne løse dette. Han har vært svært tålmodig til ham å være, forteller Eklund om utøveren som to ganger er kåret til årets mannlige parautøver på idrettsgallaen.

Treneren, som har base i Stavanger, mener det står stor respekt av både denne avgjørelsen og alt det arbeidet Bjørnstad har lagt ned de siste fire årene.

Birgit Skarstein var prisutdeler i 2017 da Andreas Bjørnstad mottok prisen "Årets mannlige funksjonshemmede utøver" under Idrettsgallaen på Hamar. Det samme skjedde året etter. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Sterk i overkroppen

Bjørnstad fra Svelvik i Vestfold har cerebral parese. Han sitter i rullestol. Gjennom svømmingen har han fått brukt den sterke overkroppen sin. Og medaljer er det blitt mange av i EM, VM og Paralympics.

Derfor ble det tungt å gi beskjed om at han ikke klarte lenger.

– Men han trener like mye som før, 20–25 timer i uken. Jeg vet at han har vært innom langrenn. Kanskje kan han bli en utøver som lykkes der, sier Eklund.

Utgangspunktet er i alle fall det aller beste, med en utøver som er vant til å trene hardt. Det var bare det at i bassenget kunne han etter hvert ikke være for lenge og for ofte. Da fikk han svi.

I et intervju med NRK tidligere i år fortalte vestfoldingen at han brukte 2,8 liter fuktighetskrem i måneden og at han måtte smøre hele kroppen to til tre ganger om dagen.

Det førte til at han ble ekstra myk, fordi han måtte prøve å komme til på ryggen.

13 år gammel deltok Andreas Bjørnstad på Svømmingens Dag i Drammenshallen. Foto: Erlend Aas / Scanpix

Flyttet inn på Olympiatoppen

Landslagstreneren har vært tett på Paralympics-håpet siden oktober, da problemene begynte å bli skikkelig plagsomme.

– Jeg vet at da dette startet, trodde han at det ville gå over, sier Eklund.

– Noen stevner gikk etter hvert fløyten. Vi har brukt de ekspertene og fagfolk som finnes her til lands, men ikke noe har nyttet. Vi håpet det skulle bli bedre da han før jul flyttet inn på Olympiatoppen. Han har vært i vannet et par ganger, men utviklingen har ikke gått slik han og jeg hadde håpet på. Han ville ikke at noe skulle være uprøvd.

– Det gikk ikke an å sove og trene optimalt. Derfor flyttet jeg inn på Olympiatoppen, for å trene annerledes – rulleski, rullestol og håndsykkel. Ved siden av styrke og utholdenhet på overkroppen på land, sier toppidrettsutøveren.

Da Paralympics ble utsatt ett år, skjønte han at det ikke gikk an å trene alternativt så lenge og få de resultatene har var ute etter.

– Jeg vil ikke være listefyll, medgir 23-åringen.

Kan det bli en annen idrett?

Det landslagstreneren vet, er at eleven har gjort det han kunne.

– Jeg hadde håpet at han skulle få en bedre exit. Nå er det andre faktorer som bestemmer. Det er ikke kjekt. Det gir blandede følelser. Skulle han velge å satse på langrenn, er ikke noe bedre. Han har vært på samling med dem. Det hadde betydd mye for norsk idrett og paraidrett. Jeg håper at han kan finne en annen idrett og være med og ta medaljer for Norge.

– Det er litt tidlig å si om det blir satsing på langrenn, men jeg holder meg i form, sier Bjørnstad.

Han trener fortsatt to ganger om dagen.