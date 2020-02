Warholm feiret burdagen med sterk sesongstart: – Er i rute

Karsten Warholm (24) sesongdebuterte på sin egen bursdag i Ulsteinvik. Der leverte nordmannen et solid løp.

Her løpet Karsten Warholm inn til førsteplass under sitt stevnet i Ulsteinvik. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Viljam Brodahl Aftenposten

Odd-Sølve Grannes

OSLO/ULSTEINVIK: På 24-årsdagen inviterte den norske friidrettsstjernen til fest under sitt stevne Karsten Warholm International. I Ulsteinhallen leverte Karsten Warholm en solid tid på 400 meter.

– Dommen er at jeg er godt fornøyd. Det viktigste for meg i dag var å vinne. Som jeg snakket om i intervjuene på forhånd så visste jeg at jeg hadde trent mye og ikke hadde sluppet opp så mye for å få et løp ned mot personlig rekord, sånn sett. Seier og under 46 sekunder viser at vi er i rute, sier Warholm til Sunnmørsposten etter løpet.

Warholm åpnet sterkt og tok som ventet teten. Med jubelbrusen fra publikum i ryggen, løp han inn i mål til tiden 45,97.

– Det er en bunnsolid tid på innendørsbane, kommenterte NRKs Vebjørn Rodal.

Det var likevel et stykke bak Warholms norske rekord på distansen. Nordmannen var likevel svært tilfreds med stevnet.

– Det er fantastisk. Ulsteinvik er en plass jeg er takknemlig for. Jeg er veldig stolt for at jeg har mitt navn på plakaten, sa han til NRK etter løpet.

Karsten Warholm så ut til å ha full kontroll. Foto: Nils Harald Ånstad

Slo VM-vinner

Det var et sterkt felt som stilte til start i Ulsteinvik. På annenplass kom Tsjekkiske Pavel Maslak. Han har tidligere to VM-gull på distansen innendørs, i tillegg til ett EM-gull utendørs.

– Jeg er sliten. Jeg er veldig fornøyd med løpet. Jeg har hatt mye bra trening i det siste. Jeg kom hit fordi jeg synes denne tradisjonen er fin, sa Warholm.

Han var ekstra fornøyd med å kunne slå en såpass merittert løper som Maslak.

– Selvfølgelig er det fantastisk å ta seieren foran en så god utøver som Maslak, sa nordmannen.

Karsten Warholm feiret med publikum etter seieren. Foto: Nils Harald Ånstad

Norsk rekord

I mars 2019 satte Warholm norsk innendørsrekord på 400 meter. Det var under europamesterskapet at 24-åringen løp inn til tiden 45,05.

Samme mann har også utendørsrekorden på samme distanse. Den satte han i 2017 på tiden 44,87.

Forrige sesong var det mye snakk om verdensrekorden på 400 meter hekk. Warholm presterte et sensasjonelt løp i Zürich, der han løp inn til europarekord på 46,92. Det var 14 små hundredeler fra Kevin Youngs verdensrekord som ble satt under OL i 1992.

Warholm har tidligere uttalt at han har et mål om å ta rekorden. Likevel har han ikke stresset med pratet rundt verdensrekorden.

– Jeg legger mye mindre i det enn andre, tror jeg. Men det er veldig spennende det snakket rundt verdensrekorden, innrømmet Warholm da Aftenposten møtte ham i slutten av juli.