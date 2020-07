Han sikret etterlengtet Leeds-opprykk. Nå er suksesstrenerens fremtid i klubben usikker.

Fredag ble Leeds klare for Premier League for første gang på 16 år. Returen til toppligaen kan skje uten deres suksessfulle trener Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa, også kjent som «El Loco», er på utgående kontrakt med Premier League-klare Leeds. Foto: Claude Paris / AP / NTB scanpix

NTB-Ritzau

For kontrakten til manageren, som tidligere har vært trener for blant annet Athletic Bilbao, Marseille og det argentinske landslaget, går ut etter sesongen.

Selv er 64-åringen hemmelighetsfull om sin egen fremtid i klubben.

– Jeg vil ikke fokusere på meg selv. Dette er ikke øyeblikket å snakke om dette. Det er et øyeblikk til å takke spillerne våre som ga denne prestasjonen til våre supportere, sa Bielsa etter at opprykket var klart, melder Sky Sports.

Bielsa har ikke for vane å bli lenge i klubbene han er trener for. I klubbene han hadde ansvar for før han ble ansatt i Leeds i 2018 - Lazio og Lille - ga han seg i samme sesong han tok over som trener.

Klubbeier Andrea Radrizzani gjør uansett det han kan for å dysse ned bekymringene til Leeds-fans som ikke vil miste treneren som endelig fikk dem opp igjen i det gode selskap.

– Vi kommer til å møtes i løpet av de neste dagene. Jeg er sikker på at han har lyst til å bli og vi er veldig fornøyde med at han var med på denne opplevelsen, med Premier League neste sesong, sa klubbeieren.

Uttalelsene kom etter at Leeds vant 3-1 over Derby, laget som slo dem ut av kvalifiseringen til Premier League sesongen før.

Allerede før søndagens kamp var det klart at Leeds garantert ville vinne årets mesterskapsserie og igjen spille på Englands øverste nivå.