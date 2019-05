Landslagssjefen etterlyser Reitens internasjonale toppnivå: – Vi vet jo at hun har et ekstremt potensial

Det kom klart fram da svensken offentliggjorde den norske VM-troppen på Fornebu torsdag. Under presentasjonen sa Sjögren at Reiten «totaldominerer» seriekampene for LSK Kvinner, men at hun internasjonalt er ett hakk unna der han vil se henne.

– Det er ikke for å legge mer press på Guro, men vi vet at hun har et ekstremt potensial. Vi skulle gjerne sett at vi hadde fått ut noen prosenter til av det i vårt miljø. Vi jobber veldig tett på Guro for å hjelpe henne til å ta det siste steget. Så må vi ha respekt for at det er ganske stor forskjell på å spille i Toppserien og på høyeste nivå internasjonalt. Vi støtter henne. Får vi henne til å ta noen prosenter til i utviklingskurven, kommer vi til å bli et bedre lag, utdyper landslagssjefen til Aftenposten.

Enig med sjefen

I EM for to år siden fikk hun et kvarters innhopp i åpningskampen mot Nederland. Deretter fikk hun først sjansen igjen da Norge i praksis allerede var slått ut i tredje kamp.

Reiten, som allerede står med ti LSK-mål på syv seriekamper i år, forstår hvorfor Sjögren etterlyser et enda bedre toppnivå.

– Jeg har prestert på et veldig høyt nivå i Toppserien i noen år nå, så jeg vet jo selv at det neste for meg blir å få til enda mer i internasjonale kamper i Champions League og for landslaget. Der er jeg helt enig med ham. Jeg må bare jobbe hardt og prøve og prøve helt til jeg kanskje klarer det en dag, sier 24-åringen.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Utstillingsvindu

Mange har lurt på når Reiten tar sats og blir utenlandsproff. Landslagssjefen mener hun kunne vært det allerede.

– Skal jeg være helt ærlig, tror jeg hun kan velge det allerede i dag. Hun har prestert såpass bra over lang tid i Toppserien, så jeg tror Guro kan velge å reise utenlands nå om hun vil. Men det finnes ikke et større utstillingsvindu enn VM, så kanskje det kommer enda flere tilbud om hun gjør en god turnering.

– Det har alltid vært en drøm. Det er VM, så det skal ikke stå på motivasjon og lyst. Det er én måned til det starter, så da er det fortsatt litt tid igjen. Jeg må bruke hvert eneste minutt til å bli enda mer forberedt til det braker løs, sier Reiten.

Norge innleder VM mot Nigeria 8. juni. Deretter venter vertsnasjon Frankrike fire dager senere, mens Sør-Korea er motstander i siste gruppekamp 17. juni.