Idrettsforbundet presser på for full åpning av bredde­idretten

Idrettspresident Berit Kjøll mener også kontaktidrett for personer over 19 år må gjenåpne i løpet av sommeren dersom smittesituasjonen ikke blir verre.

Idrettspresident Berit Kjøll og kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) under et møte i forrige uke. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I forrige uke ga regjeringen – mot fagmyndighetenes råd – klarsignal for åpning av barne- og ungdomsidretten for personer under 19 år fra 1. august.

Mens gleden blant barn og unge var stor, var skuffelsen tilsvarende for alle voksne personer som driver aktiv idrett. Driver de kontaktidrett kan de verken trene eller konkurrere som normalt, men må overholde regelen om en meters avstand.

Nå presser Norges idrettsforbund på for at også den voksne breddeidretten å komme i gang igjen i løpet av sommeren.

– Gitt at smittesituasjonen gjennom sommeren er under kontroll, forventer vi at myndighetene tar neste skritt og åpner for ordinær aktivitet for kontaktidrettene for personer over 19, skriver idrettspresidenten i en uttalelse sendt til NTB.

Møte

Idrettspresidenten skal møte den politiske ledelsen i både Kulturdepartementet og Helsedepartementet rett etter fellesferien med mål om å utarbeide en plan for full gjenåpning av alle deler av norsk idrett.

Regjeringen har holdt hardt på strategien om en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Derfor avviste helseminister Bent Høie i forrige uke at voksne kan få trene og konkurrere med kontakt, selv om barn og unge får lov.

– Det er viktig for meg å understreke at dette ikke må føre til at en mener det er et argument for at også voksne skal kunne bryte enmetersregelen på idrettsbanen, for det er det ikke, sa Høie.

Uten tilbud

Representanter for breddefotballen har uttrykt fortvilelse over at seriespillet i de lavere divisjonene ikke kommer i gang. Dette kan i verste fall føre til seriene ikke blir ferdigspilt i år.

– Dette går på bekostning av de 50.000 spillerne som nå ikke har noe tilbud. Å forklare det overfor dem er ikke lett, sa styreleder Kari Lindevik til NTB i forrige uke.

Også på Stortinget har breddeidretten sine talspersoner. Aps idrettspolitiske talsperson Trond Giske mener det går for sakte med gjenåpningen for de voksne.

– Når 800 mennesker kan samles for å se fotball og drikke øl, eller fylle danskebåten – og folk kan dra på treningsleir til Danmark uten å gå i karantene etterpå, så må voksne få muligheten til å avvikle fotballsesongen sin, sa Giske til VG.

