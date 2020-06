Lagerbäck reagerer på Berge-rolle i Sheffield United

Sander Berge opplever svake resultater i Sheffield United for tiden. Landslagssjef Lars Lagerbäck stresser ikke, men mener at 22-åringen ikke brukes riktig.

Sander Berge ble i januar hentet til Sheffield United som klubbens dyreste spiller noensinne. Foto: Tess Derry, PA / AP / NTB scanpix

NTB-Fredrik Fjellvang

– Jeg synes ikke at han fungerer best i den rollen han har i Sheffield United, sier landslagssjef Lagerbäck til NTB om Berges situasjon.

Sheffield hadde aldri før brukt mer penger på en spiller da de signerte Asker-gutten i slutten av januar. Til tross for enorme forventninger har den norske midtbanespilleren til gode å blomstre for fullt for de rød- og hvitstripete.

Siden rekordovergangen har han figurert i sju kamper, hvorav fem av dem var fra start. I alle de fem kampene har han blitt byttet ut.

Sander Berge i duell med Manchester United-stjernen Paul Pogba. Foto: Michael Regan, Pool / Reuters

– Ikke helt optimal rolle

Manager Chris Wilder og hans menn har vært Premier Leagues store overraskelse denne sesongen.

Før koronapausen kom snuste den nyopprykkede klubben på mesterligaplass, men etter at fotballen begynte å rulle på balløya igjen, har de ikke klart å plukke opp hansken der de slapp. Laget står med ett poeng på de tre første kampene etter koronapausen.

– Jeg synes ikke han får bidratt med det som er hans store styrke, sier Lagerbäck, vel vitende om at Berges klubb praktiserer en 5-3-2-formasjon.

– Han har nok ikke helt den optimale rollen der, slik som jeg synes han burde ha. Men det er opp til treneren i Sheffield å bedømme hvor han synes at han er best, fortsetter svensken.

Landslagssjef Lars Lagerbäck mener at Sander Berge ikke har en helt optimalt rolle i Sheffield United. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Stresser ikke

Lagerbäck sier at han ikke stresser rundt Berges situasjon i Yorkshire-klubben.

– Så lenge han får godt med spilletid, er jeg ikke urolig for Sander. Han har en utrolig kompetent spiller. Han jobber hardt for laget og gjør det han kan ut ifra den rollen han har.

Neste mulighet for Berge til å skinne er hjemmekampen mot Arsenal i FA-cupen søndag ettermiddag.

Både Martin Ødegaard og Sander Berge sliter med formdupp i sine respektive klubber. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Ødegaard sliter også

Situasjonen er påfallende lik for Berges landslagskompis Martin Ødegaard i Spania. Etter å ha utmerket seg svært positivt i store deler av sesongen har han måtte tåle kritikk for dalende prestasjoner den siste tiden.

Drammenseren står foreløpig med fire mål og fem assist denne sesongen, men ingen av dem etter koronapausen. Etter å ha fått spille hele den første kampen etter pausen mot Osasuna, har han blitt byttet ut i de tre siste kampene.

Ødegaards Real Sociedad møter Getafe på bortebane mandag kveld.

