Da går det mot tre poeng for Spurs.

Over overtid nå.

Ballen heades ut i returrommet, den kommer perfekt for Gordon, men ryggsekken er på, ballen feies over.

Bernard med et innlegg, Dier vinner duellen, og header ut til corner.

Sidibe roter ballen helt upresset over linja.

Får det gule for drøying av tid.

Høy fot fra Aurier mot Digne, ny mulighet for Everton til å flytte frem.

Bergwijn løfter frisparket inn i feltet, ballen heades ut, Davies plukker opp og skyter, men høyt over.

Ben Davies mister ball, henger seg fast i drakta til Richarlison for å stoppe kontringen.

Så får Davies skutt, via Kane og til corner.

Perfekt hold for Gylfi Sigurdsson, men han er byttet ut.

Digne løfter et frispark inn i feltet, Kane nede og vinner duellen, men Everton vinner andreballen, og Moura feller Davies på 18-19 meter.

Innbytter Gordon vinner et frispark nede ved cornerflagget til Spurs. Winks som dytter i ryggen.

Ny sjanse for Son! Får ballen inne i feltet, kommer seg forbi Davies og skyter med venstre, men Pickford gjør en god reaksjonsredning.

Son starter inn i bakrom, blir jaget av flere forsvarere og tar en æresrunde før han skyter fra 20 meter, like utenfor.

SJANSE FOR SON! Mina feilberegner, da får Son sjansen inne i feltet, men svak avslutning, Pickford redder.

Gordon skyter fra distanse, men enkelt for Lloris å redde.

Altfor sent inne på Richarlison.

Krangelen ser ut til å ha startet rett før pause, etter at Lloris reagerte på at Son ikke jobbet hjem etter balltapet som førte til Richarlisons sjanse.

Centimeter unna! Richarlison får snu seg rundt og skyte helt upresset fra 17-18 meter, like utenfor.

45 + 5′ DEL