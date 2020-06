Norsk utøver skal gå storkamp på hemmelig øy: – Vet ikke hvilken verdensdel den ligger i

Kampsportstjernen Jack Hermansson (31) vet han skal gå ny kamp i juli. Hvor kampen finner sted, har han ingen anelse om.

Jack Hermansson gikk i september i fjor kamp mot Jared Cannonier i København. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Viljam Brodahl Aftenposten

Torsdag fikk MMA-utøveren Jack Hermansson (31) beskjeden han har ventet lenge på. I mai skulle han opprinnelig møte tidligere tittelholder Chris Weidman til en storslått kamp, men den ble avlyst som følge av koronaviruset.

Nå er det bekreftet at den norsk-svenske utøveren skal møte Kelvin Gastelum, som er blant de beste utøverne i sporten. Amerikaneren er i dag rangert som nummer syv i mellomvektsdivisjonen – på plassen bak Hermansson.

Gastelum kjempet derimot om tittelen mot Israel Adesanya i 2019. Den innholdsrike bataljen regnes som en av tidenes beste tittelkamper.

Hermansson har en svært lukrativ kontrakt med Ultimate Fighting Championship (UFC), som er verdens største MMA-organisasjon. Han er svært begeistret for den nye kampen.

– Jeg er kjempefornøyd. Det er en kamp jeg har ønsket i lang tid. Jeg føler egentlig at det er en forbedring. Jeg skulle egentlig møte Chris Weidman i mai, men så ble den innstilt. Jeg er enda mer fornøyd med denne kampen. Det er bra at det kommer noe godt ut av det, forteller han.

Jack Hermansson trener til daglig på Majorstuen i Oslo. Nå er han snart klar med ny storkamp. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

Skal slåss på en hemmelig øy

Hermansson er født og oppvokst i Sverige, men flyttet til Norge som 18-åring. Hele hans karriere er skapt på det norske kampsportsenteret Frontline Academy på Majorstuen i Oslo. Når han går kamper, kjemper han under norsk flagg, noe som gjør ham til en norsk utøver å regne.

Datoen for kampen er 18. juli. Lokasjonen er det som har fått tilnavnet «Fight Island», men foreløpig er det ingen som vet hvor øya befinner seg.

UFC-president Dana White annonserte i mai at han hadde sikret seg en privat øy, slik at også internasjonale utøvere, som ikke er stasjonert i USA, kan gå kamper. Organisasjonen står for all infrastruktur på øya.

– Jeg vet egentlig ingenting. Vi prøver å få informasjon fra UFC, men de holder kortene tett til brystet. Vi har ikke fått noe informasjon egentlig, så helt ærlig vet jeg ikke hvilken verdensdel jeg skal være i. Det blir spennende å se, sier Hermansson og ler.

En ting er han derimot sikker på: En seier vil skyve ham svært nærme en tittelkamp. Aldri før har en nordisk utøver vunnet et tittelbelte i UFC.

Dana White er president av Ultimate Fighting Championship. (UFC). Foto: John Locher / AP

– Det er galskap

Et av hovedspørsmålene som reiser seg for Hermansson, er hvordan han skal komme seg til øya. Han regner med at han snart får svar på hvor den befinner seg.

– Jeg vet ikke hvor lenge i forkant jeg må reise med tanke på jetlag. Det er mange ting som fortsatt er et spørsmålstegn, sier han.

White har nylig ymtet frempå at de første kampene på øya trolig vil finne sted i slutten av juni. Deretter er det planlagt en rekke stevner på kort tid. Selv om presidenten er hemmelighetsfull, legger han ikke skjul på at det har vært vanskelig å få det hele til.

– Øya er så utrolig dyr, det er galskap og nesten helt umulig å få til. Vi snakker om å fly personer inn, samtidig som man legger til rette for restriksjoner og karantene. Det er helt sinnssykt å prøve å få det til, men jeg kan love deg av vi vil klare det, sa han på podkasten til bokseprofilene Eddie Hearn og Tony Bellew.