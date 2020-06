Dubov slo tilbake i Rapid Challenge – sikret avgjørende finalekamp onsdag

Daniil Dubov spilte mesterlig sjakk og utlignet til 1–1 i finaleserien mot Hikaru Nakamura i onlineturneringen Rapid Challenge.

Daniil Dubov sørget for økt spenning etter å ha vunnet tirsdagens kamp. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

NTB

Dubov vant tirsdagens kamp 2,5-1,5 etter fire partier, og duellantene skal dermed møtes i en tredje og avgjørende kamp onsdag.

Nøkkelpartiet ble – som da Nakamura vant dagen før – åpningspartiet. Dubov leverte en ren maktdemonstrasjon da han utnyttet svakt spill av Nakamura og vant med svarte brikker.

I parti to hadde Dubov hvite brikker, og han valgte en nøyaktig lik åpning som da han slo Nakamura i mandagens tredje parti. Amerikaneren svarte med å invitere til trekkgjentakelse, uten å få russeren med på det umiddelbart. Det endte imidlertid med trekkgjentakelse og remis etter en heftig tempoøkning utover i partiet.

I tredje parti åpnet Nakamura aggressivt med hvite brikker, og det var ingen tvil om at han gikk for seier i partiet. Han opparbeidet seg tidlig et lite overtak, men gjorde så et svakt trekk der han ofret sin siste løperen. Det gjorde stillingen mer jevn, og Dubov klarte å forsvare angrepsforsøkene fra Nakamura slik at det ble remis, og stillingen var 2–1 i favør russeren før siste parti.

Hikaru Nakamura måtte se seg slått av Daniil Dubov i 2. finalekamp i Rapid Challenge. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Spennende avslutning

Dubov ville med andre ord klare seg med remis med hvite brikker i fjerde parti, men han så likevel ut til å gå for seier. Etter hvert skjønte den 24-årige russeren riktig nok at han måtte forsøke å «låse» spillet i en remisstilling. Det lyktes han ikke med uten å støte på utfordringer – sjakkcomputeren viste på et tidspunkt en seierssjanse på 58 prosent for Nakamura – men japaneren klarte ikke å sette inn det avgjørende støtet.

I stedet gjorde Dubov et overraskende trekk som fikk Nakamura til å feilvurdere og gjøre et svakt trekk. Da fikk russeren brått overtaket, men han valgte å forsvare inn remis. Dermed vant Dubov kampen 2,5-1,5 etter 72 trekk og sikret en ny finaleduell.

Vinneren av turneringen, som er den andre i Magnus Carlsen Chess Tour, får 455.000 kroner i premiepenger. Carlsen vant selv den første turneringen i serien og ble slått ut av Nakamura i semifinalen i Rapid Challenge.