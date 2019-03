Toppstriden, forventingene og LSK-dominansen: Dette tror trenerne i Toppserien om årets sesong

Denne helga sparkes Toppserien igang igjen. 132 kamper skal spilles før omleggingssesongen avgjøres. Ett lag står jublende igjen som seriemester, mens tolv lag skal bli til ti fra og med neste sesong.

På Romerike skal Lillestrøm-jentene prøve å ta sitt sjette strake seriegull. Rekordjentene vant nesten alle kampene sine i fjor og spiller i disse dager Champions League-kvartfinale mot Barcelona.

Klepp og Arna-Bjørnar skal forsøke å forsvare sine medaljesesonger fra i fjor.

På grunn av omlegging rykker altså tre lag ned. Mange tror hedmarkslaget Fart fra Vang utenfor Hamar går rett ned.

Vi har spurt trenerne om følgende tre spørsmål før sesongen begynner:

1) Hvem tror du blir topp tre denne sesongen?

2) Hva er deres målsetting i 2019?

3) LSK har dominert serien fullstendig de siste årene. Hva betyr det for norsk fotball?

Lyn (Ole Johan Aas)

1. Hvilke to lag som skal være i toppen med Lyn, mener du? Vi har jo 75 % seiersrate mot Toppserie-lag i oppkjøringen, så...neida, vi skal ikke være kjepphøye. Seriegull til oss står vel i 200 i odds!

LSK vil være der, ellers er det bingo. Ni lag kan kjempe om topp tre. Det ville vært sjokkerende om vi klarte det, men mange har kapasitet. Treningskampene tilsier det blir jevnt.

2. Vi har en klar ambisjon om Toppserie i 2020. 2019 skal vi bruke på å forstå oss på det nye systemet Det er innviklet.

3. Jeg tror det bare er bra. Når det blir stor differanse må folk jobbe for å tette den luka. Jeg tror den ikke kommer til å være like stor i år. Jeg tror egentlig en del av det er spist opp allerede.

Avaldsnes (Lena Tyriberget)

1. Det er vel ingen bombe om LSK er der toppe. så tror jeg det blir jevnt bak der. Sandviken, Klepp, VIF og vi tipper jeg kjemper om de to andre plassene. Har litt med rutinene de har i troppene. Sandviken har bra bredde og forsterket seg. Klepp har de samme spillerne som i fjor, og forsterket seg. VIF fikk ikke ut potensialet i fjor, men kommer sterkt i år.

2. Vi har en klar målsetting om å kjempe om topp tre.

3. Jeg tror det er bra at vi har et lag som er så godt. Å spille CL-kvartfinale er bra for norsk fotball. Det gir de andre noe å strekke seg etter. Det er en bra referanse oss andre å ha LSK å se etter. Vi lærer av de erfaringene de har gjort seg i Europa.

Stabæk (Vanja Stefanovic)

1. Det tror jeg blir LSK, Klepp og Sandviken. LSK og Sandviken har et bra budsjett, henter bra spillere og har et bra lag. Klepp har fire-fem spillere fra utlandet som var viktig for dem i fjor. Et voksent lag. Jeg tror det vil utgjøre en forskjell.

2. Vi skal forbli i Toppserien, unngå nedrykk. Vi har et veldig ungt lag, så å være stabil i Toppserien er en start.

3. Begge deler, men de har en stabil stall og økonomi. De har proffdager, noe andre sliter med å få til. Et lag må være på toppen og jeg tror det er bra. For LSK sin del er det bra, opp til andre å få bedre økonomi.

Arna-Bjørnar (Remi Natvik)

1. LSK kommer til å være der oppe. Det er ingen hemmelighet. Sandviken bør være der oppe. Klepp bør være der oppe. De har stort sett den samme troppen som da de kom på 2.-plass i fjor, og har nok videreutviklet det. Sandviken har en god porsjon etablerte spillere som vil heve laget.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

2. Vi har ingen konkrete resultatsmål. Ikke enda hvertfall. Vi har blitt litt forsinket i prosessen med tanke på når stallen var på plass. Akkurat nå har vi bare et utviklingsperspektiv.

3. LSK er et godt fotballag. De spiller kvartfinale mot Barcelona og gir oss andre noe å strekke seg etter. Hvorfor det skal være noe negativt, skjønner jeg ikke.

Kolbotn (Knut Slatheim)

1. Jeg tror jo LSK og Klepp garantert kommer til å være der oppe. Så blir det spennende å se hva VIF får til. Jeg setter dem et lite knepp bak de to første, men de bør være der sammen med Sandviken.

2. Vi ble jo nummer fem i fjor, så vi har satt oss et mål om å gjenta det. Vi var målforskjell unna topp tre, men vi har forskjellige rammebetingelser enn de andre, så det blir tøft å komme opp dit.

3. Det er vel både òg. Det gjør Toppserien noe mindre spennende, for det er krevende å konkurrere når de er såpass suverene og kan stikke av med enerne i de andre klubbene. Samtidig er det et godt bilde av hva man må strekker seg etter internsasjonalt. Det er godt å ha et konkurransedyktig lag internasjonalt i vår liga.

Trondheims-Ørn (Steinar Lein)

1. LSK er suverent best og vil være et hav foran resten også i år. Klepp og Sandviken var bra i fjor og har samtidig hentet mye nytt.

2. Vi har ikke satt noen konkret plassering, men vi håper å klatre. Samtidig er vi fullstendig klar over at det blir tøft.

Mariann Dybdahl

3. De har gjort mye riktig opp igjennom og gjør fortsatt det. De beste norske spillerne vil søke seg dit. De er i en posisjon som RBK var tidligere, henter landslagsspillere og bygger på det gode. Det er fint fordi de andre lagene kan lære mye av hvordan de gjør det. For interessen er det ikke så bra at det samme laget vinner hvert år, men man må ha noe å strekke seg etter.

Sandviken (Patrik Hansson)

1. Jeg tar det som en selvfølge at LSK vil være i toppen. Så er det tre-fire, kanskje fem lag som kan ta fighten om topp tre. Vi håper vi selv skal være der, Vålerenga vil være der og Avaldsnes blir tøffe. I tillegg kan Arna-Bjørnar være med, de vil bli bedre enn folk tror.

2. Vi skal slåss om medalje.

3. Det må trigge oss andre til å ta fighten. Det er alltid bra med lokomotiv, så skal vi andre tette luken. Det er bare positivt.

Fart (Finn Willy Taugbøl)

1. Jeg er ingen spåmann, men det er ikke så vanskelig å sette LSK øverst. Så tror jeg det er såpass jevnt at starten av sesongen vil avgjøre hvem som melder seg på. Klepp og Sandviken vil nok være der oppe.

2. Å overleve i Toppserien.

3. Å se dem lykkes i Europa er kjempebra for norsk fotball. Så hadde det vært fint om flere melder seg på og utfordrer. Jeg tror LSK blir bedre av det òg. Men det er bedre med ett lag som skiller seg ut og hevder seg, enn å ha to-tre jevne lag som ikke hevder seg i Europa.

Klepp (Oliver Harder)

1. Sannsynligvis det samme som alle andre sier. Klepp, LSK...og Vålerenga eller Sandviken. På papiret er de best. Det er mitt beste svar, men det som er så fint er at det er mange som kan ende topp tre. I fjor var fire lag på lik poengsum som Arna-Bjørnar, som ble nummer tre.

2. For oss handler det om å fortsette å utvikle oss. Ikke bare resultater, men spillet og hele klubben.

3. Det er ikke bra i det hele tatt. Mange trenere blir kritisert fordi vi har en del utlendinger. Først og fremst vil jeg poengtere at 16 av våre spillere er fra plasser under en halvtime fra hjemmebanen vår. Finn en annen klubb med slike tall! Uansett, vi trenger utlendingene fordi LSK tar de beste spillerne fra rivaliserende klubber, og deretter klager de på nivået på ligaen. Vel, de kan ikke klage på det, for vi trenger utenlandske spillere for å ha kvaliteten til å kjempe mot dem i toppen.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Vålerenga (Monica Knudsen)

1. Da tror jeg på LSK, VIF, Klepp. I det bildet er det vi som ville vært overraskelsen, men jeg har jo troen på eget lag. LSK virker langt foran og sterke, så det vil ta tid å ta dem igjen. Klepp har kontinuitet, samme trener, samme stall.

2. Kjempe om medalje.

3. Veldig veldig bra. Det viser at det går an med arbeid systematisk over tid. Så tror jeg, for alle andre i Toppserien, at man må kunne se opp til LSK og strekke seg mot det. Alle andre skal bli bedre, LSK skal ikke bli dårligere.

Røa (Geir Nordby):

1. Jeg tipper at topp fem i hvert fall er Røa, LSK, Klepp, Sandviken og VIF. Jeg har trua på eget lag, jeg er født optimist.

2. Det er å ta medalje og vinne cupfinalen.

3. Det er veldig fruktbart, men kan også være litt sårbart for oss om vi mister en del spillere dit. Vi har skolert opp spillere som de vil bruke videre, så må vi begynne på nytt, mens det er de som bærer fruktene. Samtidig er de i en posisjon som gjør at de har rett til det. Vi krummer nakken og jobber iherdig og tar opp kampen. Toppserien har blitt veldig profesjonalisert på kort tid, både sportslig, administraktivt og på markedssiden. Mange er veldig godt rustet til sesongen, og det vil gagne LSK og hele Toppserien.

LSK Kvinner (Hege Riise):

1. Det er ikke så lett å si, men jeg tror LSK, Klepp og Sandviken. Sandviken styrket troppen og hentet mange fra Arna-Bjørnar. Det vil være et løft. For Klepp sin del handler det om kontinuitet, både i støtteapparat og spillergruppa.

2. Vi har som mål å vinne gull. Noe annet blir urealistisk å tenke. For oss handler det om å utvikle oss enda mer.

3. Jeg tror at man er nødt til å ha noen som viser vei, slik som RBK i sin storhetstid. Man søker nye referanser for å få en høyere list. Det må man ha, ellers kommer vi ikke noe videre.