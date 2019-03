Trenerens intervju fikk mye oppmerksomhet. Slik reagerer Ødegaard på omtalen.

OLIVA: Hva som skjedde på torsdagens landslagstrening var det ingen som fikk med seg. Den hadde Lars Lagerbäck stengt for mediene.

Martin Ødegaard var en av spillerne som stilte til pressetreff på hotellet noen timer senere. Da hadde han dagen tidligere lest et intervju med Vitesse-trener Leonid Slutskij.

Der snakket russeren om sin norske spiller i veldig rosende ordelag.

Slutskij har virkelig fått fart på norsk fotballs største stjerne denne sesongen. 20-åringen mener han aldri har spilt bedre fotball enn han gjør nå.

– Jeg vil gjerne fortsette å jobbe med ham, men jeg tror sjansene er «nesten null prosent». Han fortjener virkelig å spille for en klubb på et annet nivå, sier Slutskij til DAZN.

Den tidligere treneren for blant andre det russiske landslaget, CSKA Moskva og Hull sier han er usikker på hvilken klubb som vil være best for Ødegaard, men han er helt sikker på at eleven er klar for et helt annet nivå nå.

– Kanskje spiller han for Real Madrid neste sesong, hvem vet?

Ville ha kontraktsklausul, men fikk nei

Ødegaard er blitt koblet til Ajax den siste tiden. Nederlands største klubb skal ifølge Marca være villig til å betale 200 millioner kroner for nordmannen.

– Hvis Ajax er veldig interesserte, kan det også være et godt alternativ. Eller kanskje en Bundesliga-klubb eller en Premier League-klubb. Men han fortjener og han er klar for å spille på et annet nivå, sier Slutskij.

Han forteller at Vitesse gjerne ville ha en klausul om at de kunne kjøpe Ødegaard etter sesongen, men at det var noe Real Madrid på ingen måte var interessert i.

Den positive tilbakemeldingen blir satt pris på av Ødegaard.

– Han er fin han, sier Ødegaard om Slutskij.

– Det er selvfølgelig hyggelig å få sånne ord fra treneren sin. Det er kult å høre ham si det, så får vi se hva som skjer. Det er gøy at han er så positiv.

– Det var fornuftig det han sa?

– Hehe, ja, jeg synes det han sa var fint og hyggelig å høre.

Har innspill til Real Madrid

Ødegaard sier at han nå først og fremst er opptatt av å få en god avslutning på sesongen i Nederland.

– Så skal jeg tilbake til Madrid, og der skal vi ha en evaluering. Jeg skal si mitt og de sier sitt, så kommer vi frem til noe lurt. Jeg er ikke helt sikker på hva det blir.

– Hva kommer til å bli ditt innspill?

– At det er viktig å spille, det er det som kommer til å være mitt innspill. Spilletid er viktig for å utvikle seg, og det er alltid vanskelig i Madrid. Vi får se hva de tenker, så ser vi hva som skjer.

Kontrakten med storklubben strekker seg frem til sommeren 2021.

Lars Lagerbäck sa onsdag at han tror Ødegaard kan passe inn i Real Madrids tropp neste sesong.

– Et annet spørsmål er jo hvor mye spilletid han vil få. Det er en viktig vurdering å ta, sier landslagssjefen.

Syvende best i ligaen

Det er ikke bare treneren som har latt seg imponere av 20-åringens prestasjoner denne sesongen. WhoScored.com er et av de fremste nettstedene for fotballstatistikk i verden.

De har nordmannen på syvendeplass på listen over de beste spillerne i den nederlandske serien denne sesongen.

På en skala fra 1–10 har Ødegaard fått 7,68 poeng i snitt for sin innsats. Da har han to Ajax-, tre PSV- og en Feyenoord-spiller foran seg på listen. De har alle det til felles at de er yngre enn nordmannen.

Ifølge nettstedet har Ødegaard denne sesongen 3,3 nøkkelpasninger i snitt per kamp, han har 2,3 avslutninger og 2,2 driblinger.