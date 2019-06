Egersund knuste bunnlaget Byåsen

EIK – Byåsen 5–0

Med ett måls ledelse til Egersund ved pause var det fortsatt kamp da dommer Sulman Hussain blåste andre omgangen i gang i Idrettsparken lørdag ettermiddag. Men med to raske scoringer fra hjemmelaget før omgangen var tre minutter gammel var løpet kjørt for gjestene fra Trondheim.

Og selv om de gulsvarte slakket av litt på gasspedalen etter hvert, hadde de kampen fullstendig i sin hule hånd. Særlig etter at Byåsen ble redusert til ti mann med en halvtime igjen, da Mats Ingebrigtsen fikk sitt andre gule kort.

Bob Sumareh hadde en gyllen mulighet til å sende Egersund i føringen allerede i kampens første minutt, men bortelagets keeper Alexander Hovdevik fikk reddet da spissen kom alene gjennom. Åtte minutter senere reddet Hovdevik igjen fint fra Mathias Kvåle Perttamo, men på den påfølgende corneren stupheadet samme mann EIK i ledelsen, samtidig som han fikk et kutt i pannen. Det var Perttamos første scoring denne sesongen.

EIK dominerte hele omgangen spillemessig, og Sumareh fikk et par store muligheter til å øke ledelsen på slutten av omgangen. Men skjøt utenfor begge gangene. Byåsen produserte lite, og et par langskudd var alt vi noterte av halvsjanser til gjestene.

Phillip Bårdsen

Fakta: EIK – Byåsen 5–0 (1–0) Postnordligaen avdeling 1 Idrettsparken, 366 tilskuere Mål: 1–0 Mathias Kvåle Perttamo (9), 2–0 Markus Naglestad (46), 3–0 Juanma Cordero (48), 4–0 Juanma Cordero (64), 5–0 Bubacarr Sumareh (79) Gule kort: Juanma Cordero og Sverre Larshus Larsen, Egersund og Andreas Wegner Rye (Byåsen) Rødt kort: Mats Ingebrigtsen, Byåsen (to gule) Dommer: Sulman Maroof Hussain (Manglerud Star IL) EIKs lag: (4-4-1-1) Nicolai Larsen Berg – Marcel Wawrzynkiewicz, Kevin Jablinski, Stian Sleveland, Juanma Cordero – Sverre Larshus Larsen (Erixon Danso 72), Chris Sleveland, Henning Romslo, Mathias Kvåle Perttamo (Morten Bjørlo 72) – Markus Naglestad (Kenneth Grande 75) – Bob Sumareh

Publikum hadde knapt fått satt seg til rette etter pause før «tigrene» doblet ledelsen.

Markus Naglestad fikk tid til å vende på sekstenmeteren, og sendte et hardt skudd inn i hjørnet til høyre for keeper Hovdevik.

Bare to minutter senere sendte venstre back Juanma Cordero av gårde det som så ut til å være et innlegg, men ballen fløt i lufta og seilte inn i motsatt vinkel bak en feilplassert keeper.

En slik knekk kom gjestene seg aldri over, og resten av kampen ble stort sett spill mot et mål, særlig etter at Ingebrigtsen ble utvist. Byåsens spillere konsentrerte seg kun om å forsvare seg, og hadde Egersund satt opp tempoet litt kunne sluttresultatet blitt enda styggere for gjestene. Cordero satte inn 4–0 på et skudd fra hjørnet av sekstenmeteren, før Sumareh avsluttet scoringsorgien da han kom alene med keeper ti minutter før slutt.

Juanma Cordero ble kåret til dagens EIK-spiller, og var veldig fornøyd etter en tung periode, der skader og formsvikt har satt ham utenfor startelleveren.

– Det var godt å få gjøre en god kamp når jeg fikk sjansen fra start. For det har vært frustrerende å ikke komme med på laget. Jeg følte jeg fikk vist mine ferdigheter i dag, men enda viktigere er det at vi vant, og holdt nullen bakover, sier spanjolen.

Egersund har levert solide saker på hjemmebane, men sliter mer på fremmed gress. Neste helg venter serieleder Fredrikstad.

– Det er veldig viktig for oss at vi begynner å vinne å bortebane også. Vi gleder oss til å møte Fredrikstad på en stor stadion med mange supportere. Jeg spilte der med Alta i fjor, og ser virkelig frem til den kampen. Det blir en god kamp mellom to gode lag, avslutter Cordero.