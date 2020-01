Casper Ruud skrek av sinne. Så kom vendepunktet som ga ellevilt drama.

Casper Ruud (21) fikk det svært tøft som favoritt mot Egor Gerasimov (27). Nordmannen er ute av Australian Open.

Det ble en lang kveld for Casper Ruud. Foto: Andy Brownbill / AP

Casper Ruud – Egor Gerasimov 2–3 (3–6, 6–7, 6–1, 6–4, 6–7)

Den norske tenniskometen har markert seg i møte med verdenstoppen den siste tiden. Tirsdag var det klart for første runde i den gjeve Grand Slam-turneringen Australian Open.

Ruud, som er rangert som nummer 48 i verden, var favoritt mot den 98.-rankede Egor Gerasimov.

Det skulle vise seg å bli en svært spennende batalje. Ruud lå under 0–2 i sett, men kjempet seg tilbake til 2–2. Dermed måtte det hele avgjøres ved et femte sett.

Det endte 6–6, noe som betydde at man måtte ha et tiebreak for å finne en vinner. Der var Gerasimov sterkest og kunne smile etter et helt ellevilt tennisdrama.

Dermed måtte Ruud innse at han var ute av storturneringen, etter en maratonkamp som varte helt til halv to på natten i Australia.

– Det var en vill kamp, sa Gerasimov til Eurosport.

Ruuds motstander fikk mye ros av analysesjef Øivind Sørvald i Norges Tennisforbund.

– Det er ekstremt høyt nivå på den kampen. Han (Gerasimov) har kanskje spilt sitt livs kamp, sa han til Eurosport.

Ruud er imidlertid ikke helt ferdig i Australia. Han skal spille double sammen med Miomir Kecmanović onsdag morgen norsk tid.

Dårlig start

Da Ruud snakket med Eurosport før kampen, advarte han mot Gerasimovs serve. Den 196 centimeter høye hviterusseren markerte seg tidlig i kampen med flere knallharde server og slag.

Og Gerasimov brøt Ruuds serve allerede i nordmannens andre servegame. Nordmannen var knapp favoritt, men måtte nå kjempe i oppoverbakke.

Han fikk faktisk breakball mot seg også i neste servegame, men da klarte han å redde seg inn. Samtidig hadde hans motstander null problemer med å holde egen serve. En hardtslående Gerasimov brøt så Ruud nok en gang, men nordmannen klarte faktisk å bryte tilbake da Gerasimov skulle serve inn settet.

Det betydde imidlertid ingenting, ettersom Ruud tapte sitt tredje servegame like etter. Nok en gang etter store problemer mot Gerasimovs enorme kraft.

Den norske marerittstarten var et faktum.

Fakta Casper Ruud Norsk tennisspiller Født 22. desember 1998 (21 år gammel) Fra Snarøya i Bærum. Rangert som verdens 48. beste tennisspiller. Kom til tredje runde i fjorårets French Open. Det er hans hittil beste resultat i en Grand Slam.

Casper Ruud var til tider svært frustrert under kampen. Foto: KIM HONG-JI / Reuters / NTB scanpix

Tapte thrillersett

Melodien gjentok seg i det andre settet. Gerasimov fortsatte å vinne enkelt da han servet selv, mens Ruud stadig måtte jobbe hardt for å ikke bli brutt.

Så skjedde det som ikke skulle skje. Gerasimov fikk breakball og kunne gå opp til 3–1. En lang ballveksling fulgte, men Ruud vant poenget med en nydelig backhandvinner langs linjen.

Gerasimov fikk nok en breakball i samme game, men godt Ruud-spill reddet gamet for ham. Hviterusseren fortsatte å presse Ruud på egen serve, men nordmannen reddet seg inn hver gang.

Dermed ble det 6–6. Det andre settet skulle avgjøres ved tiebreak.

Egor Geramisov gjorde til tider livet meget surt for Casper Ruud. Foto: Andy Brownbill / AP

Der fulgte de to hverandre meget tett. Så begynte Ruud-feilene å komme. Gerasimov gikk opp til 5–3. En synlig frustrert Ruud smalt ballen bort og skrek ut i frustrasjon.

Så snudde det. Ruud vant to kjappe poeng og Gerasimov gjorde noen feil. Plutselig hadde nordmannen settball, men det var motstanderen som skulle serve.

Han sendte ballen knallhardt mot Ruuds backhand og sikret det meget viktige poenget, til den norske 21-åringens enorme frustrasjon.

– Jo, jeg vet det! skrek Ruud i retning egen benk, sannsynligvis som svar på at medhjelperne hans ga beskjed om at han måtte skjønne at ballen ville havne der.

Like etter servet Gerasimov seg frem til egen settball. Ruud kjempet innbitt for å slå tilbake, men slo ballen ut og tapte tiebreaket 6–8.

Casper Ruud slet, men kjempet seg inn i kampen. Foto: KIM HONG-JI / Reuters / NTB scanpix

Knallsterkt tredjesett

Dermed måtte det tredje settet vinnes for Ruuds del.

Der kunne han fått en drømmestart, etter at han fikk muligheten til å bryte motstanderens serve umiddelbart, men Gerasimov svarte som så mange ganger før.

Tegnene var imidlertid til stede. Ruud holdt egen serve enkelt, mens Gerasimov slet. Like etter brøt Ruud ham endelig. Kunne det være vendepunktet?

Nordmannen hadde i hvert fall ingen planer om å gi seg. Han brøt hviterusseren nok en gang, før han servet hjem et svært imponerende sett 6–1. Comebacket var i gang.

I det fjerde settet fortsatte Ruud storspillet og brøt i det første gamet. En drømmestart. Kunne han tvinge frem et femte sett?

Klokken i Melbourne bikket midnatt, samtidig som Ruud fortsette å presse Geramisov i det australske mørket.

– Han har tatt fullstendig over nå, sa Eurosports ekspert Christer Francke.

Programleder Sverre Krogh Sundbø var enig:

Dramatisk avslutning

Og Ruud fornektet seg ikke. 21-åringen terroriserte Geramisov med sin forehand. Det ble 2–2. Dermed skulle det avgjøres med et femte og siste sett.

I det var det tydelig at Gerasimov hentet ut de siste kreftene han hadde igjen og hevet seg. Ruud fortsatte å spille godt, men slet med å få breakballer. Til slutt sto det 6–6.

I Australian Open er det egne regler. Der avgjøres et eventuelt femte sett ved tiebreak (førstemann til ti poeng i denne turneringen, ikke syv) om det står 6–6.

Ruud kom skjevt ut i tiebreaket og lå tidlig under 4–8. Han kom tilbake til 6–8, men hviterusseren servet til slutt inn seieren, etter en skikkelig thriller.

Oppløftende 2020

Ruud hadde opplevd et nokså positivt 2020 så langt. Flere sterke resultater, blant annet seire mot stjernene John Isner og Fabio Fognini har sørget for at han er kommet inn blant de 50 beste på verdensrankingen.

Mot Gerasimov måtte verdens 48. beste tennisspiller likevel tåle at det ble tap.

Dermed blir det ikke noe møte med verdenssyver Alexander Zverev i runde to.

