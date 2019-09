Hevder Liverpool risikerer å bli kastet ut av ligacupen

Sportsmagasinet opplyser at Den engelske ligaen (EFL), som arrangerer ligacupen, har startet en granskning mot Premier League-klubben i kjølvannet av 2-0-seieren over MK Dons i tredje runde onsdag.

Artikkelen, som er skrevet av Liverpool-kjenner James Pearce, opplyser ikke om hvilken spiller det er snakk om. I Norge ble saken først omtalt av VG.

– Klubben er klar over et potensielt administrativt problem med en av våre spillere. Vi samarbeider med relevante myndigheter for å komme til bunns i saken, og vi vil ikke komme med noen ytterligere kommentarer før denne prosessen er fullført, sier en talsperson for klubben til The Athletic.

Overfor The Independent bekrefter EFL at de vurderer saken. En mulig konsekvens er at klubben kastes ut av turneringen. En annen mulighet er å ilegge rødtrøyene en bot.

I ligacupen kan Premier League-klubber kun bruke spillere som er registrert for å spille seriekamper på kamptidspunktet.

I oppgjøret mot MK Dons gjorde Liverpool-manager Jürgen Klopp hele elleve endringer på laget fra søndagens oppgjør mot Chelsea. Deriblant fikk en rekke nokså ukjente unggutter tillit i troppen.

Liverpool skal etter planen møte Arsenal i ligacupens fjerde runde.