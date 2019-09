Suzann Pettersens putt avgjorde Solheim Cup for Europa

Golfesset «Tutta» måtte vinne sin singelkamp mot Amarina Alex, og den rutinerte 38-åringen fra Norge satte den avgjørende putten på iskaldt vis.

Lagvenninnene stormet til og gratulerte Suzann Pettersen da det ble klart at Europa-laget hadde slått USA for første gang siden 2013.

Stillingen før den siste dagen var 8-8 mellom Europa og USA, og det sto 13,5-13,5 før det skulle avgjøres mellom Tutta og Alex.

Det var helt likt foran det siste hullet, men Pettersen måtte vinne hullet fordi det hadde holdt med uavgjort for USA siden de var regjerende mestere.

Veteranen holdt hodet kaldt og senket putten som hun aldri skulle ha gjort annet. Det var et stort øyeblikk for ettbarnsmoren. Hun gjorde comeback etter fødselen i sommer og deltok i sin niende Solheim Cup.

Tuttas putt gjorde at Europa vant 14,5-13,5.

– Det handler om erfaring. Vi regnet med at det ville bli avgjørende. At hun satte den putten viser hva slags «champion» hun er, oppsummerte den europeiske kapteinen, skotske Catriona Matthew.

Plukket

Suzann Pettersen hadde ikke imponert voldsomt i comebacket før Solheim Cup, men hun fikk likevel sjansen som turneringens eldste. Hun hadde ikke nok rankingpoeng til å være kvalifisert, men ble håndplukket av Europas kaptein Catriona Matthews.

Pettersen hadde før søndagens singelkamp spilt to kamper i turneringen, begge i fourball. Fredag vant hun og makkeren Anne van Dam komfortabelt. Lørdag ble det derimot et knepent tap for duoen.

38 år gamle Pettersen har imponert til tross for nederlaget. Hun hadde blant annet fem birdies i løpet av seks hull midt i lørdagsrunden. Det var i tillegg under vanskelige forhold i Skottland.

– Det var en fantastisk rekke. I de forholdene var det fenomenalt, roste Europa-kaptein Catriona Matthew til Golf Channel.

Full tiltro

For mange var valget av Pettersen til Europas Solheim Cup-lag en overraskelse. Den norske veteranen har til gode å prege resultatlistene etter comebacket tidligere denne sesongen.

– Jeg hadde 100 prosent tro på henne fra starten, og jeg har full tiltro til henne i singlekampen, var den klare talen fra Matthew lørdag.

Pettersen selv la ikke skjul på at hun stortrivdes på banen da hun spilte på sitt beste.

– Jeg elsket det. Man glemmer på en måte forholdene og bare spiller, sier Tutta til Golf Channel.

Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011. Da leverte Pettersen helt avgjørende bidrag på veien mot seieren.

De to siste utgavene har endt med amerikansk triumf, mens Europa tok en knepen 2013-seier på bortebane i turneringen, som spilles annethvert år.