Matthew fant ikke plass til Pettersen i sine fire parkonstellasjoner i de innledende foursomekampene fredag formiddag, men i fourball fikk den norske profilen sjansen.

Tutta, som har slitt med sykdom de siste dagene, har til gode å levere toppresultater på golfbanen etter sommerens comeback. Fredag sprudlet imidlertid 38-åringen og vartet opp med en liten danseoppvisning for publikum på utslagsstedet for første hull.

Publikum svarte med ellevill jubel og applaus til veteranen.

Totalt skal åtte europeiske og like mange amerikanske spillere i aksjon fredag ettermiddag. I fourball spiller to og to spillere fra hvert lag sammen. Spillerne slår på hver sin ball, og den beste ballen fra hvert lag blir tellende på hvert hull.

Med seg som makker har Suzann Pettersen nederlandske Anne van Dam. Motstandere er Lizette Salas og Danielle Kang.

Småsyk

Tutta har slitt med sykdom den siste tiden. På torsdagens pressekonferanse stilte hun nærmest uten stemme.

Etter de fire første foursomekampene har Europa skaffet seg et overtak. To og et halvt poeng mot halvannet for amerikanerne er fasiten.

Også lørdag skal det spilles foursome- og fourballkamper i Solheim Cup, før avgjørelsen faller i form av tolv singlekamper søndag.

Suzann Pettersen var tidligere denne sesongen tilbake i golfsirkuset etter barnefødsel. Hun var i utgangspunktet tiltenkt rollen som visekaptein på det europeiske laget, men Europa-kaptein Catriona Matthew trakk overraskende Tuttas navn opp av hatten da hun skulle komplettere troppen på tolv spillere.

FÅTT MED DEG DENNE? Skrev norsk golfhistorie i storturnering

Solheim Cup-veteran

Dermed fikk den norske veteranen en mer framtredende rolle enn hun opprinnelig hadde sett for seg på Gleneagles i Skottland denne helgen.

38-åringen spiller Solheim Cup for niende gang.

Europa har ikke vunnet Solheim Cup på hjemmebane siden 2011. Da leverte Pettersen helt avgjørende bidrag på veien mot seieren.

De to siste utgavene har endt med amerikansk triumf, mens Europa tok en knepen 2013-seier på bortebane i turneringen, som spilles annethvert år.