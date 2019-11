Vålerenga klarte ikke å score i vinterland

Tromsø-Vålerenga 0–0

Dermed forblir Tromsø i nedrykkskampen i eliteserien med to runder igjen å spille.

Det var ni minusgrader og snø i Tromsø søndag, men hjemmelaget klarte ikke dra nytte av de kalde forholdene og fikk med seg kun det ene poenget i en 0-0 kamp som inneholdt nok av sjanser.

Vålerenga var klart mest tent i starten av kampen og hadde et stort spillemessig overtak i nesten hele første omgang. Etter en halvtimes spill kom de første sjansene også.

Først tok Magnus Lekven ned en ball fra Deyver Vega og klinte til over mål på halv volley. Rett etterpå kom Vega selv til avslutning da han dro seg inn i feltet, men skuddet gikk rett på keeper. Lekven fikk nok en sjanse få minutter senere da han fikk ballen på 16-meterstreken, men igjen gikk avslutningen over.

– Hadde jeg vært litt skarpere, skulle de ha sittet, men den kommer i andre, sa Lekven til Eurosport i pausen om sjansene han hadde til å sette sitt første mål for sesongen.

Dobbeltsjanse

Vålerenga fikk sjanser også i annen omgang, men det var ikke Lekven som fikk dem. Aron Dønnum fikk presset fram en god redning etter 58 minutter, men det var dobbeltsjansen til Vega og Matthías Vilhjálmsson 20 minutter senere som var kampens største.

Vega fikk avsluttet fra spiss vinkel, og returen gikk rett i beina til Vilhjalmsson som fikk avslutte på helt åpent mål. Islendingen som ikke har scoret siden 4. august klarte ikke å stokke beina ordentlig og sjansen ble forspilt.

Tromsø hadde et stormløp mot mål helt på tampen av kampen, men verken Magnus Andersen, Runar Espejord eller Morten Gamst Pedersen greide å få ballen i mål. Da endte det 0-0 mellom lagene som hadde scoret 40 mål mot hverandre i deres siste åtte oppgjør før søndagens kamp.

Shala ute resten av sesongen

Sist lagene møttes, vant Vålerenga 4-1 etter scoringer av Chidera Ejuke, Bård Finne og Herolind Shala, men ingen av de spilte i søndag. Ejuke forsvant til Heerenveen i sommer, Finne ble ikke klar til kampen etter en liten smell på trening, mens det står verre til med Shala.

Han må belage seg på å tilbringe resten av sesongen på sidelinjen etter at han ble taklet hardt av Branns Bismar Acosta forrige helg.

– Det er trist for oss og for Shala. Han har vært uheldig i år og hatt mange stygge smeller og nå fikk han en stygg en i kampen mot Brann og. Det gjør at han mest sannsynlig er ute resten av sesongen, sa Ronny Deila til Eurosport før kampen.

Tromsø har bare tre poeng ned til Strømsgodset på direkte nedrykk etter at Mjøndalen vant bunnkampen mot Ranheim.