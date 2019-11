Red Bull eier fotballklubber på fire kontinenter: Var interessert i å kjøpe norsk klubb

Liverpool, 2. oktober 2019: Erling Braut Haaland løper ut på Anfield-gresset, den engelske storklubben Liverpools hjemmebane.

På overdelen står det Red Bull, emblemet på siden er utformet som en okse og i hånden holder nordmannen en energidrikk.

Fotballklubben Red Bull Salzburg er blitt en stor reklameplakat på den største scenen av dem alle: Champions League.

Siden 2005 har det østerrikske milliardselskapet spist seg inn i fotballverden – bit for bit. Red Bull har gått fra Salzburg og Leipzig, til New York og São Paulo.

Ukjent for folk flest er at de kunne tatt med den norske fotballklubben Lyn i jafset.

Fakta: Red Bull og fotball Red Bull har kjøpt seg inn i fotballklubbene Red Bull Salzburg, RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino og Red Bull Ghana. Red Bull Salzburg har vunnet ligaen ti ganger på 13 år. I fjor ble RB Leipzig nummer tre i den tyske toppdivisjonen. Den brasilianske fotballstjernen Neymar sponses av Red Bull.

Skakkjørt økonomi

Oslo-klubben endte på tredjeplass i Eliteserien i 2005, kun to poeng bak serievinner og byrival Vålerenga. Da eieren Atle Brynestad, kjent som mannen bak Smart Club, solgte seg ut av klubben tre år senere, begynte problemene. Økonomien var skakkjørt.

Det ble det en intens jakt på å få inn nok penger til å redde klubben. I tiden rundt 2008 til 2010 var Rolf-Magne Walstad sportslig leder i klubben.

– De tilbakemeldingene jeg fikk i den prosessen jeg var en del av, var at Red Bull kunne være interessert i Lyn da man spilte på et av de øverste nivåene i norsk fotball, sier han.

På det tidspunktet prøvde man å være kreative i jakten etter frisk kapital. Klubben var innstilt på å søke bredt og åpent for å finne muligheter.

– Når man hadde samtaler med utenlandske fotballinvestorer, så kunne man også se for seg å snakke med et stort kommersielt konsern som drev med toppfotball i andre nasjoner. Det var ikke noen mindre spinnvill idé, for å bruke det uttrykket.

Kyrre Lien / NTB scanpix

Red Bull Oslo?

Han understreker at det var en lang vei å gå før det i hele tatt kunne blitt en realitet. Partene kom aldri til forhandlingene før Lyn ble slått konkurs i 2010 og måtte starte på nytt langt ned i divisjonssystemet.

Da Lyn ikke lenger var en klubb på det øverste nivået, sank interessen betraktelig for Red Bull. Westad mener det også ville vært «formelle og følelsesmessige» hinder på veien.

– Ønsket de å gjøre klubben om til «Red Bull Oslo», slik som de har gjort med Red Bull Salzburg?

– Jeg har ikke vært i hodene til de vi snakket med, men det var nok en tanke om å ta «Oslo», forteller Westad.

Westad forlot Lyn i 2010, men vendte tilbake fem år senere. I 2016 var Red Bull en av samarbeidsparterne da Lyn arrangerte NM i straffespark. Den gang så man på muligheten for at energidrikkprodusenten kunne gå inn på sponsorsiden i klubben. Igjen ble det kun med snakket.

LEONHARD FOEGER / REUTERS

Var forhatt i Østerrike

Red Bull har i dag kjøpt seg inn i fotballklubbene Red Bull Salzburg, RB Leipzig, New York Red Bulls, Red Bull Brasil, Red Bull Bragantino og Red Bull Ghana.

I Østerrike kom det sterke reaksjoner da energidrikkprodusenten kjøpte opp Austria Salzburg i 2005, forgjengeren til Red Bull Salzburg.

– De første årene hatet de fleste i Østerrike klubben, sier Cristoph Nister, journalist i Østerrikes største avis, Kronen Zeitung.

Etter 11 mislykkede forsøk på å kvalifisere seg til gruppespillet i Champions League, klarte klubben det endelig denne sesongen. Anført av blant annet Haaland har klubben markert seg på den største scenen.

– Folk i Østerrike lo av klubben da de feilet med å kvalifisere seg. Men etter suksessen de siste årene har flere og flere blitt mer interessert i laget. Det kommer flere tilskuere på kampene, folks mening om klubben har forandret seg og spesielt blant unge er klubben veldig populær nå, forteller Nister.

Strenge navnregler

Et lignende scenario har man også sett i Tyskland. Red Bull kjøpte den lille Leipzig-klubben SSV Markranstädt i 2009. Navnet ble omgjort til RB Leipzig og på få år har klubben tatt seg helt opp i toppen av tysk og internasjonal fotball.

I motsetning til i Østerrike har fotballforbundet i Tyskland strengere krav til klubbnavn. Ingen forslag med Red Bull i navnet ble godkjent. Dermed måtte man finne en vei rundt problemet. RasenBallsport, eller gressplensport, ble løsningen.

Også i Norge har fotballforbundet strenge regler knyttet til navn på idrettsklubber. Hadde Lyn og Red Bull kommet til enighet for ti år siden, måtte klubbledelsen ha vært kreative på navnefronten.

– Red Bull som sponsor på trøyene er uproblematisk. Klubbnavn kan etter regelverket til Norges idrettsforbund ikke være «navn på næringsdrivende juridisk person», slik at Red Bull Oslo ville ikke tillates, sier Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund.