Kristoff degradert av Olympiatoppen: – Det er merkelig

Det er klart at både håndballjentene og Alexander Kristoff går fra A- til B-stipend etter at Olympiatoppen tildelte stipender til sommerutøverne for 2020.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Alexander Kristoff endte på 7.-plass i sykkel-VM landevei i 2019. Nå mister han A-stipend fra Olympiatoppen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Det kommer fram i Olympiatoppens liste over utøverne i Norge som blir tildelt stipend i 2020, som først ble omtalt av VG.

A-stipend tildeles utøvere som får medalje i VM eller OL eller er blant de tre beste i verdenscupen, forteller Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, til TV 2.

Han synes det er merkelig at Alexander Kristoff ikke får tildelt A-stipend.

– I sykkel er det ganske mange konkurranser. 2019-resultatene synes jeg er såpass bra at jeg personlig synes det er merkelig at han ikke har A-stipend, sier Falk.

Olympiatoppen deler ut tre forskjellige stipender: A-stipend, B-stipend og U-stipend (utvikling). Satsene for individuelle utøvere er 120.000 kroner (A-stipend), 70.000 (B) og 60.000 (U-stipend).

Les også Helseekspert går hardt ut mot Tour de France: – En oppskrift på katastrofe

Kristoff: – Forandrer ingenting

Selv om Kristoffs status hos Olympiatoppen er degradert, har det lite å si rent økonomisk for proffsyklisten. Utøvere som tjener over 620.000 kroner får nemlig uansett ikke utbetalt stipendet.

Det er likevel slik at om Kristoff hadde blitt tildelt A-stipendet, ville det utløst et utviklingsstipend. Det går Sykkelforbundet nå glipp av.

– Jeg ser ikke at det vil forandre noen ting i min hverdag. Jeg har aldri fått noe stipend fra Olympiatoppen siden jeg har vært over inntektsgrensen, men det har jo vært fint at Norges Cykleforbund har fått et ekstra utviklingstipend de kan gi videre til unge lovende ryttere, skriver Kristoff i en sms til oss søndag kveld.

Håndballjentene jublet mye gjennom VM i håndball i Japan, men endte til slutt på 4.-plass og får ikke A-stipend. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

4.-plass

I tillegg til Kristoff er det flere andre som får endret stipend fra året før.

Norges håndballjenter går også fra A- til B-stipend etter å ha kommet på den sure 4.-plassen i VM i 2019.

Korthekkløper Isabelle Pedersen (28), som mottok B-stipend for 2019 og innehar den norske rekorden på 100 meter hekk med 12,72 sekunder, er ikke tildelt stipend for sommeren 2020.

Det får derimot Viktor Hovland, som ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering i golf da han vant Puerto Rico Open i debutsesongen på golfens øverste nivå. Det holdt likevel ikke opp til å fylle kravene for A-stipend.

Les også Friidrettsprofilen om utsatt NM på hjemmebane: – Knuser hjertet mitt

Isabelle Pedersen vrakes av Olympiatoppen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

A-stipend

Blant dem som fikk A-stipend er det bare parautøverne Helle Sofie Sagøy (badminton) og Salum Kashafali (friidrett) som ikke også fikk A-stipend i 2019.

Totalt er det 15 individuelle utøvere og to lag som får A-stipend i 2020.

Disse utøverne får A-stipend: Filip Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Olav Lundanes, Eskil Kinneberg, Kristoffer Brun, Are Strandli, Kjetil Borch, Henrik Christiansen og Kristian Blummenfelt.

I tillegg får disse parautøverne A-stipend: Helle Sofie Sagøy, Aida Dahlen, Tommy Urhaug, Salum Kashafali og Birgit Skarstein.

I lagsportene er det kun herrelandslaget i håndball og sandvolleyball (menn) som får A-stipend. Håndballjentene og fotballjentene får B-stipend.