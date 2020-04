Sett ballen i gang igjen! | Halvor Hegtun

Steng tribunene. Test spillerne nøye. Men prøv snart å få toppfotballen i gang igjen, den betyr en del for folkehelsen.

Finn én feil. Fotballspiller Mats Møller Dæhli på et folketomt Ullevaal stadion. Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix

Halvor Hegtun

Det finnes arenaidretter som er vanskelig å se for seg uten folkehavet på tribunen. Tyrefekting, for eksempel, men torsdag startet galoppsesongen for tomme tribuner på Øvrevoll.

For en som solgte programmer og inngangsbilletter på Øvrevoll gjennom store deler av oppveksten, var det en pussig ting å oppleve fra utsiden av gjerdet. Men alt gikk fint. Speakertjenesten fungerte som før. Gamblere verden rundt kunne plukke opp løpene på skjerm.

Fra sesongstarten på Øvrevoll torsdag. Inn slapp vi ikke. Foto: Halvor Hegtun

Snart må det sies noe

Et tristere skue, litt tidligere på dagen, var pressekonferansen med presidenten og generalsekretæren i Norges Fotballforbund på Ullevaal. Det pågår samtaler mellom forbundet og Helsedirektoratet, fikk vi atter vite. Fotball og annen idrett er stoppet minst frem til 15. juni, men fortsatt er det «for tidlig» å si noe om hva som etterpå skal skje.

I grunnen er våren nå kommet for langt til at det føles naturlig å bruke ordene «for tidlig». Forhåpentlig følger forbundet og helsemyndighetene nøye med på hva som skjer i andre land, ikke minst i Tyskland, der fotballen ivrer sterkt for å starte opp igjen allerede 9. mai for tomme tribuner.

Det tyske forbundet er kommet til enighet om en TV-avtale. De ser også for seg en omfattende koronatesting av samtlige spillere i de to øverste divisjonene, minst en gang i uken. Forbundets sjefsmedisiner Tim Meyer hevder at en ordning av denne typen vil legge beslag på bare 0,4 prosent av landets samlede testkapasitet.

Ikke klemme etter mål

Men i et par av de viktige departementene i Berlin blir det rynket bekymret på nesen. Der Spiegel har fått tak i et dokument fra Arbeidsdepartementet der spill med ansiktsmasker er blant de mulige tiltak som drøftes, samt forbud mot omfavnelser og klemming etter scoringer. Spillerne kan være så testet og virusfrie de bare vil, de behøver ikke av den grunn få klemme og kose på TV for et publikum som må huske på å la være nettopp det.

Til og med en streng karanteneordning for alle i Bundesliga gjennom hele sesongen har vært blant vurderingene gjort i departementet.

Gøy med Warholm solo

Avlyst, avlyst, avlyst. Så trist, så trist, så trist. Festivaler, konserter og idrettsstevner som skulle løfte den norske sommeren, er gått med i koronadragsuget. Ingen kan si noe på det, folkehelsen er viktigere enn alt, men litt pussig er det kanskje at alle idrettsgrener er behandlet likt. Rent smittefaglig skulle man tro det lot seg gjøre å arrangere et orienteringsløp eller et NM i casting mens bryterne og bokserne fikk vente.

Bislett Games gjør noe riktig og viktig når de i juni lar Karsten Warholm gjøre rekordforsøk på distansen 300 meter hekk. Folk trenger rett og slett noen hendelser å glede seg til. Og selv om TV-overføringer fra folketomme fotballarenaer aldri blir noe fullgodt alternativ til å sitte på tribunen, er det et vanvittig godt alternativ til ingen kamper i det hele tatt.

En hel sommer uten terminlister, serietabeller, dommerskandaler, nedrykksnerver og trenere som bør få fyken, er ingen sommer i vanlig forstand. Og slett ikke sunt.

