Sveriges eneste kvinnelige landslagstrener i langrenn gir seg

– Jeg skulle gjerne fortsatt. Det er ikke med glede jeg har tatt denne beslutningen, sier Zell til SVT.

Den tidligere orienteringsløperen, som har representert Nydalens Skiklub, hadde en 50-prosentstilling på landslaget. Samtidig hadde hun en sivil jobb med samme stillingsprosent. Det lot seg ikke lett kombinere.

– Jeg håpte at det skulle fungere, men jeg har i løpet av året opplevd at det ikke fungerer. Det er ikke de rette forutsetningene for å gjøre en god jobb, og det er ikke moro, fortsetter 53-åringen.

Zell var den første kvinnelige treneren på det svenske skilandslaget siden Marie Svan hadde en trenerrolle i 2005. Åsa Mattsson var leder for damelandslaget mellom 1994 og 1996.

– Bare det at vi bodde på separat på treningsleir, jeg og de mannlige trenerne, gjør at man mister en del informasjon. Det gjelder å holde alle informert, sier Zell.

Thommy Nyhlén / TT / NTB scanpix

Til SVT beskriver landslagssjef Johan Sares samarbeidet mellom partene som «sprikende» og at det ikke har fungert som først tenkt.

– Vi tenkte vel, både Annika og vi, at løsningen føltes bedre ut da, men nå etter sesongen når vi har startet å evaluere, har vi vel sett at løsningen ikke var helt optimalt.

Monika Kørra er eneste kvinnelige trener på Norges skilandslag. I juli 2018 overtok hun juniorlandslaget.