Barcelona med Solskjær-stikk etter seieren

Britiske aviser svinger øksen mot flere av United-spillerne etter 0–3-tapet mot Barcelona på Camp Nou tirsdag kveld.

Tabloiden The Sun har ikke så mye godt å si om United-spillerne, og spesielt slakter de innsatsen til Uniteds sisteskanse, David de Gea.

– Kanskje den dårligste opptreden han har hatt i en United-skjorte, og på den største scenen, skriver de i sin børs.

Også Phil Jones, som hadde oppgaven med å forsøke og passe på Messi, får så hatten passer.

– Opp mot Messi var det egentlig ingen konkurranse. Han er fortsatt svimmel etter at Messi snudde ham opp-ned på slutten av første omgang, skriver de.

Barcelonas offisielle Instagram-konto lot heller ikke sjansen gå fra seg til å sende et lite stikk til Ole Gunnar Solskjær og United.

– Gjorde fire feil på fire sekunder

Gary Lineker mener også at Phil Jones fikk hard medfart av Messi.

– Han snurrer rundt med Jones så mange ganger at bandasjen han hadde rundt hodet til slutt løsnet, sa han på BT Sport sin sending.

Heller ikke lokalavisen Manchester Evening News er spesielt imponert over innsatsen, og gir blant annet Ashley Young en ener på børsen.

– Han viste hvor mye United trenger en ny forsvarsspiller. Gjorde fire feil på omtrent like mange sekunder som sendte Messi mot målet, skriver avisen.

De gir også keeper De Gea en toer.

The Guardian-kommentator Barney Ronay peker blant annet på de bakerste fem spillerne som årsaken til at laget var sjanseløse da Lionel Messi & Co. satte på turboen for å sikre seg semifinalebillett.

– Når Ed Woodward ser på dette må han føle en slags flauhet over arbeidet han har gjort. «Se på mitt arbeid og ... vel, klø deg i hodet og vær forvirret», skriver Ronay i en kommentar.

United-legende Gary Neville er enig i at noe må gjøres i de bakerste rekkene.

– Det er en massiv grøft mellom Europas beste lag og hvor United er. Manchester United trenger å fornye stallen, og de trenger et helt nytt forsvar, sier han til TV-kanalen BeIn Sports.

– Kan ende opp med å bli høydepunktet

Han mener at noen må bruke en skalpell på laget.

– Uten viljen og evnen til å lage dette laget på nytt for å sette et plaster over de siste årene, så kan en kvartfinale fra Champions League ende opp med å være høydepunktet fra Ole-årene i United, skriver han.

Fotballekspert Lars Tjærnås peker på flere faktorer når det kommer til hvorfor United ikke er i nærheten av å kunne hamle opp med Barcelona på Camp Nou.

– United mangler spill mot forsvar i balanse som er godt nok, samt defensiv soliditet i bakre ledd. Det første er veldig lett å måle opp mot det aller beste laget i verden. Barcelona svarer på alle spørsmål, presser du høyt spiller de ut et og et ledd, presser du lavt, trenger de seg likevel gjennom, sier den tidligere Wimbledon-assistenten til NTB.

Han mener United ikke har utviklet et eget spill i nærheten av de beste i denne fasen. «Det tar tid, og må jobbes knallhardt med over tid. Det er Ole Gunnar Solskjærs viktigste jobb fremover», legger Tjærnås til.

– Kvalitetsforskjell

Thore Haugstad er NRK-journalist og har skrevet mye om både United og Barcelona den siste tiden. Han mener det var klasseforskjell på lagene i Spania.

– Det er kvalitetsforskjell på lagene. Barcelona har talent, de har Lionel Messi, de er rett og slett et mye bedre lag. Det skal være klasseforskjell på lagene, og det er det. Barcelona har spilt så mange av disse kampene før, og de vet akkurat når de skal roe ned og når de skal angripe. United er så langt unna å få med seg noen ting, sier Haugstad til NTB.

– Ole Gunnar Solskjær har en stor jobb foran seg med å gjøre dette United-laget til et vinnerlag rent mentalt, for ofte har laget kollapset når ting ikke har gått deres vei, sier Eivind Holth, journalist for supporternettstedet United.no, til NTB.