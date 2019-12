Her er tallene som viser svensk herrelangrenns krise

Svensk herrelangrenn sliter. På de tre siste mesterskapene har de vunnet en bronsemedalje. På de tre mesterskapene før det tok svenske herrer 14 medaljer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Calle Halfvarsson er svensk herrelangrenns største håp, men sliter med å innfri. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

TOBLACH: Calle Halfvarsson tuslet ut av skistadion i Lenzerheide. Han, den mest kjente, den kanskje største stjernen i svensk herrelangrenn, måtte nok en gang stå av et renn. «Vondt i en arm» var beskjeden, dermed ble det ingen kvartfinale på sprinten andre dag av Tour de Ski.

Halfvarssons nedtur i årets viktigste langrennskonkurranse blir et symbol på svensk herrelangrenn ved inngangen til 2020. Det går ikke bra, og det er vanskelig for dem som står sporten nær å forklare.

Derfor spurte vi Halfvarsson selv om hvorfor det er slik.

– Ingen aning, sier han og forsøker seg likevel på en slags forklaring.

– Vi er blitt bortskjemte i Sverige med at vi har hatt så mange gode løpere. Nå er det et generasjonsskifte. Men det er vanskelig å si at det er slik og slik. Jeg vet faktisk ikke hvorfor.

Fakta Utviklingen de siste 10 årene Antall medaljer de tre siste store skimesterskapene (Lahti-17/Pyeongchang-18/Seefeld-19): 1 bronse på stafetten under VM i Lahti.

Antall medaljer de tre foregående mesterskapene (Val di Fiemme-13/Sotsji-14/Falun-15): 14 hvorav tre var gull. Det skal nevnes at Johan Olsson tok fem av disse medaljene alene.

Beste svenske i verdenscupen sammenlagt de siste sesongene: 2018/19: Calle Halfvarsson nr. 15; 2017/18: Calle Halfvarsson nr. 13; 2016/17: Marcus Hellner nr. 6; 2015/16: Marcus Hellner nr. 30; 2014/15: Calle Halfvarsson nr. 3; 2013/14: Calle Halfvarsson nr. 6.

Calle Halfvarsson måtte tåle nok en nedtur på sprinten i Lenzerheide. En skade i armen førte til at han aldri kom til kvartfinalen. Hans mange nedturer blir symbolet på problemene i svensk herrelangrenn. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Mangler talenter

Arild Monsen har vært sprinttrener i både Norge og Sverige. Han forsøker seg på en mulig forklaring.

– De har ikke klart å få nye talenter inn på seniornivå, men jeg vet ikke helt hva det er og skal være forsiktig med å svare bastant. Men det er for tynt med talenter, og så tror jeg at vi for eksempel i Norge har en helt unik treningskultur, sier Monsen.

Petra Thorén er langrennsreporter for den svenske avisen Aftonbladet.

– Sverige har levd for lenge på prestasjonene til Marcus Hellner, Johan Olsson og Daniel Rickardsson. Man ble fornøyd med at man hadde mesterskapsløpere som disse. Med deres suksess glemte de å ta vare på utviklingen av nye løpere. Det er bare de siste tre årene som det er blitt bedre struktur på det, mener hun.

Johannes Høsflot Klæbo har ofte mange landsmenn rundt seg på toppen av resultatlistene. Johan Häggström og svenskene har det vanskeligere. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Kamp om TV-tid

Langrenn er ingen nasjonalsport i Sverige som i Norge, men det har vært en svært populær TV-sport. Helt til nå.

– Det er rundt 1 million som ser disse rennene på SVTs vinterstudio, men blir det ingen bedring så havner langrenn fort på nettsending og SVT Play. Da viser de vel skiskyting i stedet.

Slik oppsummerte den tidligere informasjonslederen for svensk langrenn, Torbjörn Nordvall, stoda for svensk herrelangrenn tidlig i desember. Han er nå medieansvarlig for Charlotte Kalla og blogger med langrenn som spesialitet.

Man kunne tro at han var sannspådd. Nå har herrelangrenn blitt forvist til nettsending av slalåm ved en anledning.

Johan Häggström er et svensk lyspunkt i årets Tour de Ski. Men de færreste tror at han kan holde så veldig lenge på sin tredjeplass i sammendraget. Han styrke er sprintene og han gikk helt til finalen i Lenzerheide. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Den gang Nordvall jobbet for det svenske landslaget hadde han sin fulle hyre med å holde mediene på avstand. De presterte og var ettertraktede. Det er de i liten grad nå. Svensk herrelangrenn har siden midten av 2010-tallet slitt i en motbakke tøffere enn Mördarbacken hjemme i Falun.

Dominerte sporten

Fakta taler i stor grad for seg selv. Det har vært noen ørsmå glimt av svensk storhet hos Calle Halfvarsson. Men på begynnelsen av tiåret var Sverige en av verdens dominerende langrennsnasjoner. I dag er svenske distanseløperne som regel langt bak russere og nordmenn.

– Johan Olsson, Marcus Hellner, Daniel Rickardsson og Emil Jönsson og Teodor Peterson. De var jo verdensklasse alle sammen fra rundt 2008–2009. Det var ikke så mange andre som fikk sjansen til å komme inn i det laget, sier Torbjörn Nordvall.

Han setter det som har skjedd på herresiden i kontrast til det som har skjedd på damesiden. Han mener Kalla med sin åpenhet om både treningsmetoder og sin tilgjengelighet har bidratt til at jenter har ønsket å drive det langt på langrennsski.

– De nevnte herreløperne var gode, men de har ikke inspirert så mange. De yngre har ikke forstått hvor nivået ligger og hvor mye man skal trene for å ta steget helt opp, sier Aftonbladets Thorén.

Hun er også klar på at forbilder er viktige for at de beste skal fortsette.

– Hellner og Olsson var ikke forbilder på samme måte som Kalla ble det da hun slo seg inn i verdenseliten. I Norge har de hatt en Petter Northug som har inspirert mange. I Sverige har ikke langrenn hatt den samme tiltrekningen. De ville heller bli den nye Zlatan enn den nye Hellner, sier Thorén.

Vanskelig å komme inn

Både Nordvall og Thorén peker på at det svenske herrelandslaget i en periode var en tett gruppe hvor det var vanskelig å slippe til.

– De var disse løperne som utgjorde landslaget. Det var vanskelig å komme inn og å fylle på med nye løpere. Det kan være en av årsakene, sier Thoren.

Jens Burman har vært den jevneste svenske herreløperen denne sesongen på de lengre distansene. Etter to renn i Tour de Ski ligger han på en 25. plass. Foto: MATHIAS BERGELD, BILDBYRÅN

Halfvarssons nedturer

Det er en løper hele Sverige har satt sin lit til de siste fem årene. Han var ansett for å være den lovende, den nye Hellner, den nye Olsson eller kanskje til og med den nye Gunde Svan.

Slik gikk det ikke. Han har aldri tatt en individuell medalje i mesterskap. Han har vunnet ett verdenscuprenn på distanse og to på sprint. Alle seiere har kommet i etapper i Tour-renn. Det ble aldri Petter Northugs favorittsvenske som så langt har tatt opp arven etter Johan Olsson og Marcus Hellner.

– Han er jo en løper som har kapasitet og skulle ha muligheten. Men han har vært uheldig både med skader og sykdom, sier Torbjørn Nordvall.

Og nå sier han at sesongen brått kan ta slutt.

– Jeg må snart få noen gode svar denne sesongen, ellers kommer jeg nok til å lure på hva jeg skal gjøre videre, sier han.

PS! Før den tredje etappen av Tour de Ski ligger tross alt 27-åringen Johan Häggström på en tredjeplass i sammendraget. Men han er sterkest i sprint og er ikke forventet å henge med videre. Jens Burman ligger på 25. plass og Halfvarsson er nummer 31.

Publisert: Publisert 30. desember 2019 20:43 Oppdatert: 30. desember 2019 21:07