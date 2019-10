«TIL må selvsagt forlenge med Gamst»

Gamst Pedersen trenger knapt noen nærmere presentasjon. Selv de som ikke følger hverken TIL eller fotball tett vet hvem den 38 år gamle vadsøværingen er. En strålende karriere, som for alvor startet i Tromsø for 19 år siden, endte med over 300 kamper for Blackburn, og 83 landskamper for Norge.

I stedet for å legge opp etter utenlandskarrieren dro Gamst tilbake til Norge og RBK i 2014. Det ble ingen suksess, og mange visste ikke hva de skulle forvente da midtbanespilleren ble TIL-klar vinteren 2016.

Førsteåret i TIL var han skadet omtrent hele sesongen, uten at rokket ved planene om å komme tilbake igjen. Både 2017 og 2018 spilte «Gamsten» omtrent alt, og var helt i eliteserietoppen av målgivende pasninger med 10 i 2017.

Også i år har Gamst vært prioritert som defensiv sentral midtbanespiller av Simo Valakari. «Først i alt» på frispark og cornere, og helt essensiell i TILs måte å spille på. Helt til for to serierunder siden.

Det vakte oppsikt da Gamst ble vraket til oppgjøret mot erkerival Bodø/Glimt den nest siste dagen i september. At en spiller vrakes i én kamp trenger ikke bety noe. Når det samme skjer i kampen etter, ligger det noe mer bak. Da er det trenerens tanke at det beste for laget er at Pedersen ikke spiller.

For selv om Gamst kom inn mot Kristiansund i 5-0-seieren for en drøy uke siden var han benket fra start. Og mye taler for at det vil fortsette også mot Viking borte. Signalet er uansett ikke til å ta feil av.

Hvert år velger TIL ikke å forlenge kontrakter med spillere. Avgjørelser som er en del av det profesjonelle fotballivet til både utøver og klubb. Noen av disse går de fleste hus forbi. Men hvis TIL velger ikke å fornye avtalen med Gamst vil det være en stor nyhet.

En ting er at det vil være slutten på TIL-karrieren hans som spiller, hvor han har satt betydelig spor etter seg. Det andre, og mer sentrale aspektet, er om TIL velger å kvitte seg med en spiller som kan gi laget noe også i 2020.

Her er det delte meninger. En tur i sosiale medier etter en TIL-kamp der Gamst Pedersen har gitt bort ballen, med påfølgende baklengsmål, gir svaret at veteranen likeså gjerne kunne lagt opp for lenge siden.

For med den risikoen Simo Valakari ønsker hos sine spillere er det ikke til å unngå at det noen ganger går galt. Og denne risikoen har Gamst tatt – ofte. Men sosiale medier er i all hovedsak styrt av ukontrollerte følelsesutbrudd, og noe en trener hverken kan eller bør lytte til.

Når det går bra, viser 2019-sesongen at få lag i Norge klarer å stoppe TIL. RBK, Molde og Brann har alle blitt slått med Gamst på banen. Fortsatt er venstrefoten hans en av de beste i Eliteserien.

Morten Gamst Pedersen er også TILs fremste «posterboy» sammen med hovedtrener Simo Valakari. Ingen av de andre spillerne når Gamst til anklene når det gjelder profileringspotensial. Dette har selvsagt ingenting med det sportslige å gjøre, men for en klubb som TIL handler det om å ha profiler i klubben sin, som gjør det enklere å skaffe sponsorer.

Vel vitende om at TIL i 2020 feirer 100 år som fotballklubb, ligger det i kortene at klubben ønsker å være mest mulig synlig. Å kunne bruke Morten Gamst Pedersen mot samarbeidspartnere og andre gjør jobben ganske så mye enklere for direktør Kristian Høydal. Gamsts popularitet hos sentrale samarbeidspartnere som sitter på penger er en kjent sak internt i klubben.

Inntil videre har sportssjef Svein-Morten Johansen antydet at TIL ønsker en avklaring etter sesongen som avsluttes 1. desember. Åpenbart har divisjonsstatus noe å si. Det har også lønna i en ny avtale.

Per i dag er Gamst blant klubbens best betalte spillere, og klubben vil selvsagt ønske å kutte i lønna for å spare der de kan.

Jeg mener det er opplagt at TIL bør beholde Morten Gamst Pedersen i ett år til, forutsatt at de blir enig om en fornuftig avtale. Hans ekstremegenskaper vil være vanskelig å erstatte. Det samme er kunnskapen og erfaringen han kan bringe videre til klubbens unge spillere utenfor banen. Kampen mot Kristiansund, der Gamst spilte spiss sammen med Runar Espejord, viser også at 38-åringen fortsatt er anvendelig.

En spiller som Morten Gamst Pedersen kan etter mitt syn ikke tilbringe mesteparten av en sesong på benken, noe spillere som Francesco Totti (Roma) og Ryan Giggs (Manchester United) aksepterte på slutten av sine karrierer. Luksusgrep som dette har TIL ikke råd til, hvis ikke en snill onkel plutselig finner på å ta størstedelen av regninga. Og da må fortsatt Gamst være innforstått med en rolle som hovedsakelig innebærer benkesliting.

Derfor er alt dette i realiteten opp til hovedtrener Simo Valakari. Hvis han ikke har planer om å bruke Gamst mye også i 2020, blir denne høsten et farvel med en av de største profilene i klubbens historie.