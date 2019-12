Molde-treneren skal på studietur til utenlandsk klubb

OSLO: Erling Moe, Øystein Neerland og Ruben Gabrielsen var på plass under fotballfesten i Oslo mandag kveld. Søndag ble det en rolig feiring av gullet, etter at de fikk løftet troféet hjemme på Aker stadion. Treneren selv var ikke med på feiringa, mens spillerne hadde en samling på Seilet.

Molde-treneren, for anledningen kledd noe så sjelden som en dress, mener det er en ære bare å bli nominert i det han snakker med Romsdals Budstikke på plass på Ullevaal stadion.

– Jeg synes dette er ei kjekk tilstelning med mange hyggelige folk man ikke får pratet nok med ellers. Jeg tar det først, også er jeg er fornøyd med det som har skjedd til nå, og det er utrolig artig å bli nevnt i den sammenhengen, sier Erling Moe om nominasjonen.

Ohi Omoijuanfo vant seriemesterens eneste pris da han ble kåret til årets forbilde, mens hverken trener Moe eller Magnus Wolff Eikrem nådde helt opp i sine kategorier som årets spiller og årets trener.

Til slutt var det Kjetil Knutsen som stakk av med prisen som årets trener. Under TV-sendinga fikk Moe spørsmål fra Eurosports reporter om hva som skal til for at han skal vinne prisen, når 68 poeng og seriegull ikke var nok denne gangen.

– Nei, jeg tror vi får ta sølv til neste år, svarte Moe, til stor latter fra salen.

Skal til utenlandsk klubb på besøk

Mens spillerne nå skal på bottur til Praha, er det ikke ferie helt enda for sjefen sjøl.

– Nå venter en liten studietur i dagene som kommer, før det blir en liten ferie, sier Moe, som ikke vil avsløre hvilken klubb det er snakk om.

– Det er en utenlandsk klubb du garantert har hørt om før, sier han med et stort glis på vei inn i festsalen.

Ruben Gabrielsen var den eneste spilleren fra MFK som var tilstede, etter at både Ohi og Wolff Eikrem meldte avbud. Han svevde fortsatt på en sky etter å ha fått sin store drøm oppfylt søndag kveld.

– Når man går rundt på Aker ser man alltid bildene som henger rundt der, hvor det løftes pokaler. Man blir på en måte historisk når man løfter en bøtte, og det er jeg nå. Det var fantastisk og en utrolig lettelse. Etter fem år er jeg endelig i veggene i klubben. Det er jeg stolt over, sier Gabrielsen til Romsdals Budstikke.

Han forteller om ei feiring som gjorde at det ble tungt for han å stå opp for å rekke flyet på Årø mandag morgen. Likevel virket han frisk og fin på den røde løperen.

– Noen tar det rolig, mens andre tar det helt ut. Jeg er en som tar det helt ut, som vanlig. Derfor var det ganske tungt for meg å komme meg opp for å rekke flyet i dag tidlig, sier midtstopperen lattermildt.

Skal holde det gående i ferien

I det spillerne vender hjem fra Praha, skilles deres veier frem til de møtes igjen i januar for oppkjøringa til 2020-sesongen. De fleste reiser bort på ferie, men det skal ikke kapteinen. Han skal jobbe knallhardt inn mot neste sesong.

– Botturen venter først, før jeg skal hjem til Molde igjen. Fruen jobber til 19. desember, så jeg skal ha en del økter alene med Børre (Steenslid, fysisk trener, journ anm.), sier Gabrielsen.

Samtidig vet han fortsatt ikke hvor han spiller neste sesong.

– Jeg har ikke noe nytt å melde der enn tidligere. Vi prater sammen, og kommer nærmere og nærmere kan man si, sier Gabrielsen, som mer enn gjerne trener sammen med Molde-laget om det fortsatt ikke har skjedd noe nytt når troppen samles igjen i januar.