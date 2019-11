Seks klubber skiller seg ut i bunnen av eliteserietabellen etter 29 av 30 serierunder. Alle seks kan holde seg, alle seks kan ryke ned.

Se nedover i saken hva som kreves for at Sarpsborg 08, Strømsgodset, Lillestrøm, Tromsø, Mjøndalen og Ranheim skal klare seg – og hva som vil tippe dem utfor nedrykksstupet.

Fakta: Slik ser nedrykksstriden ut før siste serierunde Trygg plass: 11. Sarpsborg 08, 29 poeng, -10 i målforskjell Trygg plass: 12. Strømsgodset, 29 poeng, -14 i målforskjell Trygg plass: 13. Lillestrøm, 29 poeng, -15 i målforskjell Kvalikplass: 14. Tromsø, 29 poeng, -19 i målforskjell Direkte nedrykk: 15. Mjøndalen, 27 poeng, -15 i målforskjell Direkte nedrykk: 16. Ranheim 27 poeng, -18 i målforskjell

Sarpsborg 08:

Trygg plass: 29 poeng, -10 i målforskjell

Siste kamp: Lillestrøm - Sarpsborg 08, Åråsen. Syv minusgrader og oppholds.

Slik holder de seg: Med best målforskjell av lagene i bunnstriden, trenger de mest sannsynlig bare ett poeng for å klare seg. Holder de Lillestrøm til uavgjort, må Mjøndalen slå Vålerenga med fem mål eller Ranheim slå Rosenborg med åtte, samtidig som Tromsø slår Stabæk og Strømsgodset slår Kristiansund, for at de skal falle ned på kvalikplass. Med seier er de garantert sikre.

Slik rykker de ned: Hvis de taper mot Lillestrøm, Tromsø slår Stabæk og Strømsgodset slår Kristiansund, er de nede på kvalikplass. Hvis Mjøndalen eller Ranheim da samtidig vinner sin kamp, kan Sarpsborg rykke direkte ned.

Strømsgodset:

Trygg plass: 29 poeng, -14 i målforskjell

Siste kamp: Kristiansund - Strømsgodset, Kristiansund stadion. Tre plussgrader og regn.

Slik klarer de seg: Med seier er de garantert sikker plass, siden Lillestrøm og Sarpsborg 08 møter hverandre. Uavgjort holder også mest sannsynlig til dårligst kvalikplass, så lenge ikke to av de fire følgende resultatene slår til: Ranheim slår Rosenborg med fem mål, Mjøndalen slår Vålerenga med to mål, Tromsø slår Stabæk, Lillestrøm slår Sarpsborg 08 med tre mål.

Slik rykker de ned: Det som kan tippe dem utfor stupet er hvis de taper mot Kristiansund, og både Lillestrøm og Tromsø og Mjøndalen vinner sine kamper. Ranheim kan også gå forbi, men da må de ta igjen fire måls målforskjell.

Lillestrøm:

Trygg plass: 29 poeng, -15 i målforskjell

Siste kamp: Lillestrøm - Sarpsborg 08, Åråsen. Syv minusgrader og oppholds.

Slik klarer de seg: Hvis de slår Sarpsborg 08, er de sikret ny eliteseriekontrakt. Med uavgjort kan de også klare sikker grunn så lenge Tromsø og Mjøndalen maks spiller uavgjort og Ranheim ikke slår Rosenborg med tre mål.

Slik rykker de ned: Taper de, lever de farlig. Da vil Tromsø gå forbi med minst ett poeng mot Stabæk, og skyve Lillestrøm ned på kvalikplass. Hvis Mjøndalen eller Ranheim samtidig vinner, vil de falle til direkte nedrykk.

Tromsø:

Kvalikplass: 29 poeng, -19 i målforskjell

Siste kamp: Tromsø - Stabæk, Alfheim stadion. Én plussgrad og snø.

Slik klarer de seg: Vinner de, er de trygge. Da går de minst forbi enten Lillestrøm eller at Sarpsborg 08, som møtes. Uavgjort kan være nok til å klatre til trygg plass, men med dårligst målforskjell av bunnlagene er de da avhengige av at minst et av de tre lagene over dem taper. De kan teoretisk få sikker plass med tap også, men da må Lillestrøm tape med fire mål mer enn dem, Strømsgodset med seks mer eller Sarpsborg med ni mer, samtidig som Mjøndalen og Ranheim ikke vinner.

Slik rykker de ned: Hvis Tromsø taper, trenger de mye hjelp for å unngå å ende på kvalikplassen. Hvis Mjøndalen eller Ranheim samtidig vinner, vil de rykke rett ned.

Mjøndalen:

Direkte nedrykk: 27 poeng, -15 i målforskjell

Siste kamp: Mjøndalen - Vålerenga, Consto Arena. Ni minusgrader og oppholds.

Slik klarer de seg: Mjøndalen har skjebnen så godt som i egne hender. Slår de Vålerenga sikrer dårligst kvalikplass, så lenge Ranheim ikke slår Rosenborg med fire mål mer enn Mjøndalen vinner med. Med seier vil de faktisk trygge plassen absolutt, hvis Tromsø avgir poeng eller Strømsgodset taper, og Ranheim ikke vinner med fire mål.

Slik rykker de ned: Hvis Mjøndalen taper eller spiller uavgjort, blir de igjen et 1.-divisjonslag i 2020.

Ranheim:

Direkte nedrykk: 27 poeng, -18 i målforskjell

Siste kamp: Rosenborg - Ranheim, Lerkendal. Én minusgrad og regn.

Slik klarer de seg: Ting ser mørkt ut for Ranheim, som bortsett fra Tromsø har dårligst målforskjell i Eliteserien. De må slå Rosenborg, som selv må vinne for å ha håp om medalje, på Lerkendal på søndag, skal de ha noen mulighet for en tredje sesong på øverste nivå. Samtidig trenger de hjelp. Skal de få kvalikplass, må minst to av de fem andre bunnlagene tape, eller så må minst to spille uavgjort samtidig som Ranheim scorer minst tre mål. De kan også kare seg opp på trygg grunn, men da må mye gå deres vei.

Slik rykker de ned: Tap eller uavgjort vil ubønnhørlig sende lillebror fra Trondheim ned til 1. divisjon. Samtidig er det langt fra sikkert at de, med nest dårligst målforskjell, vil greie seg selv om de slår storebror på Lerkendal. Hvis fire av de fem lagene foran dem vinner, blir det direkte nedrykk uansett. Det samme gjelder hvis Tromsø og Mjøndalen vinner, resten spiller uavgjort og de selv ikke vinner med mer enn to mål.