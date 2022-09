Carlsen får kritikk: – Bedre måter å hånd­tere denne situa­sjonen på

Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE) kritiserer Magnus Carlsen i en pressemelding publisert fredag ettermiddag.

KRITIKK: FIDE mener Magnus Carlsen (31) har et moralsk ansvar for sporten på bakgrunn av statusen sin.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Saken oppdateres.

– Vi mener at verdensmesteren har et moralsk ansvar knyttet til statusen sin siden han blir sett på som en global ambassadør for spillet. Handlingene hans påvirker kollegaenes omdømme, resultater og kan være ødeleggende for sporten. Vi mener at det var bedre måter å håndtere denne situasjonen på, skriver FIDE i pressemeldingen.

Pressemeldingen kommer på bakgrunn av følgende:

I Sinquefield Cup for to og en halv uke siden trakk han seg fra turneringen etter å ha tapt med hvite brikker mot Hans Niemann. De to møttes igjen i på mandag gruppespillet i Julius Baer Generation Cup, hvor Carlsen tapte med vilje allerede i trekk to.

Det synes altså det internasjonale sjakkforbundet lite om, men de legger samtidig til følgende i uttalelsen:

– Samtidig deler vi hans (Carlsen) dype bekymringer om hvordan juks kan skade sjakken.

FIDE skriver videre at de har spesialister som jobber med hvordan man skal forhindre juks i sporten.

Den norske verdenseneren har ikke blitt tildelt noen form for straff eller sanksjon i pressemeldingen som ble publisert fredag.

– Dessverre kan jeg ikke snakke om akkurat det, men folk får trekke sin egen konklusjon, og det har de definitivt gjort, sa Carlsen til chess24.com onsdag da han brøt tausheten om konflikten rundt Niemann.

Carlsen har sagt til TV 2 at han skal si mer om konflikten etter at Julius Baer Generation Cup er over. Fredag klokken 18 spiller nordmannen semifinale i den nevnte turneringen, som vises på TV 2 Sport 2. En eventuell finale spilles lørdag og søndag.

Pressemeldingen er signert av FIDE-president Arkady Dvorkovich.

Fra klokken 18.00 fredag spiller Magnus Carlsen semifinale i Julius Baer Generation Cup. Det vises på TV 2 Sport 2.