Norge tapte kampen om fotball-EM for kvinner i 2025: – Veldig, veldig skuffende

Tirsdag kunngjorde UEFA at Sveits får arrangere fotball-EM for kvinner i 2025. Fotballpresident Lise Klaveness mottok den nedslående nyheten på nært hold i Portugal.

NORSK STJERNE: Ada Hegerberg avbildet i aksjon for Norge.

Joachim Baardsen, VG Journalist siden 2012. Kontakt meg på joachim@vg.no

Kopier lenke

Kopier lenke

– Etter en veldig komplisert prosess og tre runder med stemming, er Sveits verten for EM i 2025, sier UEFA-president Aleksander Ceferin foran øynene på den norske delegasjonen i Lisboa.

Norge søkte om å få arrangere mesterskapet sammen med Sverige, Danmark og Finland. Kvinnelandslaget befinner seg på Ibiza, hvor de skal spille mot Spania på torsdag. Trener Hege Riise forteller at alle hadde samlet seg for å følge kunngjøringen.

– Det var over på et blunk. Alle var skuffet. Alle hadde lyst til at det skulle komme Norden til gode. Vi hadde forhåpninger om å få en fotballopplevelse på hjemmebane, sier Riise til VG.

– Hva hadde det betydd å fått arrangere EM?

– Det hadde løftet norsk fotball. Vi hadde fått laget gode publikumsopplevelser. Sånn sett er det synd. Samtidig er det positivt at vi meldte oss på og ønsket mesterskapet. Det har også vært en positivitet i nasjonen for det. Det har vi sett gjennom undersøkelser. Så vi må bare fortsette å jobbe på.

VG får opplyst av NFF at forbundet har brukt et sted mellom 1–1,5 millioner på søknaden. I tillegg kommer lønnsutgifter til personene i administrasjonen som har jobbet aktivt med den.

SKUFFET: Hege Riise er landslagstrener for Norges beste kvinnelige fotballspillere.

I Lisboa var NFF-president Lise Klaveness til stede da avgjørelsen ble offentliggjort.

– Det er veldig, veldig skuffende. Jeg må selvfølgelig gratulere Sveits. Vi visste at de var en veldig sterk konkurrent, sier Klaveness i et intervju på TV 2.

Hun mener Sveits ligger i «UEFA-land» og vet hva som må til for å vinne en søknadsprosess, men uttaler at det vet også Norge.

– Det har vært veldig, veldig jevnt. Jeg har ikke rukket å analysere noen ting. At Sveits stakk av med seieren, var ikke overraskende. Det bygger jeg på at de hele tiden har vært selvsikre. Jeg har hele tiden følt at vårt bud var det sterkeste, men jeg vil igjen gratulere dem, sier Klaveness.

DEPPET: Lise Klaveness var lei seg på vegne av norsk fotball etter tildelingen av EM i 2025.

Oslo kommune har vært begeistret for søknaden og vært villige til å stille opp med flere titalls millioner for å arrangere mesterskapet. Byråd for kultur og idrett, Omar Samy Gamal, deler følelsene til landslagstrener Riise og NFF-presidenten.

– Nå ble jeg selvfølgelig veldig skuffet. Jeg hadde gledet meg til et mesterskap på hjemmebane. Under mesterskapet i England i fjor så viste de hvor mye det kan bety for å få til en «boost» for kvinnefotballen. Alle jentene våre hadde fortjent det samme. Men vi skal fortsette å jobbe for å løfte kvinnefotballen og for mer likestilling sammen med idretten. Jeg vil takke NFF for et godt initiativ og for det gode arbeidet med søknaden, sier Gamal til VG.

I en pressemelding fra Norges Fotballforbund utdyper Klaveness.

– Det er lagt ned en stor innsats fra både Norge, Danmark, Sverige og Finland for å få tildelt EM-sluttspillet for kvinner i 2025. Vi mener vi leverte en god søknad med en klar plan på hvordan vi skulle lage det beste EM-sluttspillet noensinne, sier NFF-presidenten.

– Et sluttspill på hjemmebane ville vært en enorm vitamininnsprøytning i arbeidet med å skape like muligheter for å nå sine drømmer på fotballbanen uavhengig av kjønn. Det arbeidet fortsetter likevel med uforminsket styrke.

Konkurrentene var Sveits, Frankrike og Polen. I Norge er fotball den største idretten for jenter og kvinner med over 100.000 spillere.

De nordiske planene for mesterskapet innebar gruppespillskamper på Lerkendal og Ullevaal stadion, samt kvartfinaler på Norges nasjonalarena. Ingen andre stadioner i Norge var vurdert som store nok til å kunne brukes i EM.

I en undersøkelse utført av Norstat for interesseorganisasjonen Norsk Toppfotball, ble det oppgitt at 1,4 millioner nordmenn ønsket å gå på kamp for å se det norske landslaget i et sluttspill på hjemmebane, mens én million nordmenn ville gå på kamp for å se andre nasjoner i EM i Norge.

– Vi har sagt i vår søknad at vårt mål er å sette publikumsrekord og levere det beste EM-sluttspillet noensinne, uttalte Klaveness i forbindelse med undersøkelsen.

NORSKE ESS: Vilde Bøe Risa, Karina Sævik, Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Julie Blakstad og Ada Hegerberg representerer Norge.