Marte Olsbu Røiseland rørt av lagets gest: – Nå har jeg gjort mitt

HOLMENKOLLEN (VG) Marte Olsbu Røiseland (32) fikk tiara og storstilt feiring etter annenplass i sitt aller siste verdenscuprenn – som avslutter en minneverdig karriere for en av tidenes norske skiskyttere.

– Det var veldig rørende, jeg ble veldig overrasket av alle lagkameratene som kom og møtte meg der. Først var jeg så fornøyd med den annenplassen, og så kom hele gjengen. De hadde laget fantastiske T-skjorter og jeg fikk tiara ... nei, det var en skikkelig fin gest, sier Olsbu Røiseland etter annenplassen.

Røiseland leverte virkelig varene da hun tok farvel med Holmenkollen og verdenscup-sirkuset. På siste skyting var hun iskald og fylte. Med det avsluttet hun karrieren med 2. plass.

– Jeg tenkte «fanken, heller», dette er siste løp og jeg ville avslutte med å få ut det jeg er god for. Da er det ekstra lett å si ha det fint, nå har jeg gjort mitt, sier hun.

På hodet har hun en tiara, på T-skjortene står det «Dronningene våre» med bilder av henne og Tiril Eckhoff (32) – som i likhet med Olsbu Røiseland er ferdig som skiskytter etter årets sesong.

Men føler Olsbu Røiseland seg kongelig av den grunn?

– Jeg føler meg veldig fin, i alle fall! Jeg kommer aldri til å kunne ta plassen til dronning Sonja, men det var veldig koselig å «låne» kjolen hennes for en dag, spøker 32-åringen.

Olsbu Røiseland legger opp som en av tidenes norske skiskyttere, og spesielt i mesterskap har hun satt sitt avtrykk. 24 medaljer i VM og OL, hele 16 av dem gull, er sammen med verdenscupseieren sammenlagt de store høydepunktene.

På oppløpet i sitt siste løp på toppnivå, strålte hun og kysset ut til publikum før hun hoppet over målstreken. Der ble hun møtt med champagne-sprut og konfetti, før det ble plassert en tiara på hodet hennes.

Etterpå kunne vi se Røiseland smile og gråte, mens hun mottok mange klemmer.

– Jeg gleder meg veldig til å gjøre det jeg har lyst til. Jeg har blitt supersær de siste årene. Jeg gleder meg til å senke skuldrene og ikke tenke konsekvenser hele tiden, sa Røiseland til TV 2.

Svenske Hanna Öberg vant Olsbu Røiselands siste renn på toppnivå.

– Jeg har ikke dårlig samvittighet for at jeg snøt henne for 1. plassen. Jeg er bare sykt imponert over den prestasjonen i hennes siste løp, sier Öberg til VG.

Karoline Knotten kom på 17. plass og Tandrevold endte på 19. plass.

– Det er utrolig deilig at Marte fikk til et så bra løp i hennes siste renn. Jeg har fortsatt ikke roet ned adrenalinet helt, så jeg har ikke kjent på følelsene ennå, men jeg vet at de kommer, sier Knotten til VG.

Røiselands siste renn blir NM neste helg.