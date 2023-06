Hevder assistentdommer innrømmer feil: – Jeg var i sjokk

CLUJ, ROMANIA (VG) (Italia – Norge 0–1) Norge var ett mål fra å gå videre i EM. Osame Sahraoui ble avblåst da han kunne fikset det avgjørende målet, og etter kampen hevder han at fjerdedommeren sa at avgjørelsen var feil.

BLE AVBLÅST: Osame Sahraoui reagerte mot dommeren etter kampslutt mot Italia.

På stillingen 1-0 til Norge flere minutter på overtid var Osame Sahraoui på vei igjennom i Italias 16-meter. Så blåste plutselig dommeren. Han viste at han blåste for hands.

– Var det hands?

– Nei, det er ikke sjans. Jeg trodde han blåste for offside. Jeg var i sjokk da han dømte hands, sier Sahraoui til VG.

– Den er ikke i nærheten av armen min.

Da dommeren blåste av kampen, og Norges muligheter for avansement til kvartfinalen til U21-EM falt i grus, var Norges kantspiller kjapt borte hos dommerne for å spørre om hva de blåste for.

– Jeg gikk og spurte om hvem som tok avgjørelsen, og det var linjedommeren. Jeg gikk også til fjerdedommeren, og han sa det aldri i livet var hands. Så jeg vet ikke hvordan de klarte å gjøre det, sier Sahraoui.

– Man ser jo hva jeg gjorde. Jeg fikk ballen og tok en skuddfinte, og han skled jo bare videre. Jeg følte det var alene mot keeper der, så jeg hadde hatt en stor sjanse.

– Det er utrolig bittert at man atter en gang med det norske flagget på brystet ryker ut med minst mulig margin, sier Kjetil Rekdal på VG+ Sport etter kampen.

Norge sitt håp om avansement hang i en tynn tråd før kampen mot Italia. De måtte vinne med to mål, samtidig som Frankrike måtte slå Sveits.

Etter en drøy time fikk Erik Botheim et innlegg fra Antonio Nusa i beina, og på litt merkelig vis fikk Norges kaptein styrt ballen i det åpne målet.

Omtrent samtidig så økte Frankrike til 2–1 mot Sveits, og Norge trengte kun én scoring for å ta seg videre til en kvartfinale.

Dessverre kom aldri den siste avgjørende scoringen. Paradoksalt nok er det Sveits, som taper 4–1 mot Frankrike, som tar seg videre fra gruppa sammen med franskmennene.

– Vi har noe å gjøre i dette selskapet her. Vi får ikke uttellinga mot Sveits, og da hadde det vært lett å miste piffen. Men det gjør ikke denne gjengen her. Jeg er veldig stolt, sier landslagssjef Leif Gunnar Smerud til VG.

– Jeg er stolt, og jeg synes mange kan gå ut herfra med hevet hodet selv om vi ikke går videre. VI er en kroppsdel, en redning eller en dommeravgjørelse fra å gå videre. Det er marginer, sier Joshua Kitolano til VG.

TABELLEN: Siden tre lag endte på tre poeng, så er det innbyrdes oppgjør som avgjør hvem som går videre. Der har Sveits bedre målforskjell fordi de slo Norge 2–1 og tapte mot Italia 3–2 og scoret fire mål. Italia scoret bare tre i kampene mot Sveits og Norge, mens Norge kun scoret to mål.

Norge hadde flere sjanser til å øke ledelsen til 2–0. Både Osame Sahraoui og Nusa var nære scoringer, men den italienske målvakten sto frem med god redninger.

Italia var også nære med en avslutning i tverrliggeren.

Dessverre kom aldri den avgjørende scoringen. Dermed er Norge ute av U21-EM.

– Alt i alt gjør vi et ok mesterskap, men det hjelper ikke før man bryter barrieren med å ta seg videre, sier Rekdal.

Det norske laget hadde satt seg selv i en vanskelig posisjon før den siste gruppespillkampen.

Norge måtte ha mål, og Leif Gunnar Smerud gjorde flere endringer fra start. Han endret formasjon til 4–4–2, og sparte flere av driblekantene fra start.

Det gjorde at førsteomgang ble sjansefattig og kjedelig, men da driblekantene kom på ble det fyrverkeri.

Dessverre ble det litt for sent for Norge.