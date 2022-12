Jakob Ingebrigtsen kom til kort i kåring – Duplantis ble årets utøver

Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått av den svenske stavstjernen Armand Duplantis i kampen om å bli årets mannlige friidrettsutøver i verden.

Jakob Ingebrigtsen har en kjempesesong bak seg.

NTB

Vinneren ble offentliggjort av Det internasjonale friidrettsforbundet mandag.

Den yngste av løperbrødrene Ingebrigtsen tok VM-gull på 5000 meter i Eugene og sølv på 1500 meter både innendørs og utendørs denne sesongen. I tillegg ble han europamester på begge distanser.

Han hadde årets raskeste tid på 1500 meter med 3.29,02. Den satte han under Diamond League-finalen i Zürich.

Kjempesesongen holdt imidlertid ikke til å sikre seg prestisjetunge prisen som årets utøver i verden. Den vant Mondo Duplantis, akkurat som han gjorde i 2020.

Tre verdensrekorder

Hinderløperen Soufiane El Bakkali fra Marokko, kenyanske Eliud Kipchoge (maraton) og den amerikanske sprinteren Noah Lyles var foruten Jakob Ingebrigtsen og Duplantis med i finaleheatet om å bli årets mannlige utøver.

Duplantis slo sin egen verdensrekord tre ganger denne sesongen, der han endte med både VM- og EM-gull. Først hoppet han 6,19, før verdensrekorden senere ble forbedret til både 6,20 og 6,21.

– Dette året er det desidert beste jeg har hatt. Målet før sesongen var å prøve å slå verdensrekorden et par ganger til, men også å vinne VM utendørs og innendørs, titlene jeg manglet. Å vinne begge og ta verdensrekorden – jeg kan ikke klage, sier Duplantis.

I fjor vant Karsten Warholm prisen for årets mannlige utøver etter OL-gullet i Tokyo. Der knuste han verdensrekorden på 400 meter hekk.

McLaughlin-Levrone vant

Amerikanske Sydney McLaughlin-Levrone fikk prisen som årets kvinnelige utøver i verden. Hun satte verdensrekord på 400 meter hekk to ganger og tok i tillegg to gull under VM i Eugene i sommer.

– Alle målene mine ble realisert i år. Vi var i stand til å oppnå alt vi satte oss fore å gjøre. Det kunne ikke vært bedre, sier McLaughlin-Levrone.

Den serbiske spydkasteren Adriana Vilagos ble kåret til årets kvinnelige «kommende stjerne» under mandagens prisseremoni. I den samme kategorien for menn gikk den amerikanske sprinteren Erriyon Knighton av med seieren.

18-årige Knighton, som tok bronse på 200 meter under VM i Eugene, er den første utøveren i historien som vinner prisen to ganger. Han vant prisen også i fjor.