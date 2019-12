23-åringen har fått med seg debatten i etterkant av at langrennsløperen Ingvild Flugstad Østberg er ilagt startnekt i starten på sesongen.

Denne uken ble det også kjent at Sveriges Frida Karlsson heller ikke har passert den siste helsetesten, og også hun må vente før det blir start i verdenscupen igjen. Årsaken til at sistnevnte ikke besto testen er ikke kjent.

– Det er et interessant tema, et tema der det er veldig viktig å skille mellom toppidrett og barne- og ungdomsidrett. Toppidrett blir ofte brukt som forbilde til barne- og ungdomsidretten, og jeg mener det er et klart skille mellom nivåene, sier Karsten Warholm.

Ikke press

Friidrettsprofilen sier at han selv ikke har følt seg presset til å gå ned i vekt.

– Vekt er den rosa elefanten i rommet, det er ikke noe annet ord du kan bruke, men jeg selv har aldri brydd meg om det. For meg er det naturlig å ta noen grep, og for meg kommer det naturlig innenfra. Det er ingen som tvinger meg. Det er en selvsagt ting, og sånn er toppidretten brutal, sier Warholm til NTB under et pressetreff på Norges idrettshøgskole.

Verdensmesteren på 400 meter hekk fra Doha i høst og fra London for to år siden sier at problematikken må behandles på riktig måte.

– Dette er veldig individuelt. Det kan oppleves som noe helt annet for meg enn for andre. Ikke minst mener jeg at barn og ungdom til en viss grad må skjermes fra denne problematikken. Det er ingenting de driver med som har med dette å gjøre. Det er noe som kommer senere i livet. Kroppen utvikler seg i ung alder, og da skal du få i deg nok næring, og du må sove nok. Dette er enormt viktig.

Tyne ut

Warholm erkjenner at etter hvert som du blir eldre, så må han som toppidrettsutøver prøve å tyne ut dette.

– Da må det kanskje andre ting til.

– Riktig vekt er avgjørende hvis du ønsker å bli best?

– Ja, men det kan også bikke feil vei. Det er ikke slik at mye er mer. Hvis Leif (trener Leif Olav Alnes) sier at én kilo er bra, så er ikke nødvendigvis fem kilo noe bedre. Det er ofte der det kan bli en smell. Og det er knalltøft fordi dette går på følelser, og når det kommer til følelser mister vi ofte rasjonalitet, mener Warholm.