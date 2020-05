Nakamura til finale i Carlsen-turneringen etter Caruana-brøler i omspill

Hikaru Nakamura er finaleklar i Magnus Carlsen Invitational i sjakk etter en dramatisk semifinale mot Fabiano Caruana, som gjorde en brøler i omspillet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Hikaru Nakamura er klar for finale i onlineturneringen Magnus Carlsen Invitational. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB

Avgjørelsen falt i to lynsjakkpartier fordi det sto 2–2 etter de fire hurtigsjakkduellene mellom de to amerikanerne. I det første gjorde Caruana et forferdelig tårntrekk som i praksis avgjorde partiet, og han greide ikke å slå tilbake.

Nakamura vant også det andre lynsjakkpartiet mot en rystet Caruana, og søndag møter han vinneren av lørdagens semifinale mellom Magnus Carlsen og Ding Liren.

Nakamura ledet 2–1 etter de tre første hurtigsjakkpartiene, men tapte det fjerde med hvite brikker.

– Jeg spilte tre gode partier, men nervene sviktet meg i det fjerde, og det gjorde de igjen i omspillet. Der var jeg veldig heldig som vant, sa Nakamura til chess24.com.

– I det første lynsjakkpartiet spilte jeg det dårligste jeg har gjort i turneringen. Jeg hadde en vakker posisjon etter åpningen, men rotet den bort, og Fabiano hadde alle sjanser til å avgjøre før det tårntrekket.

Gjorde alt feil

Etter å ha spilt remis i de to første hurtigsjakkpartiene vant Nakamura det tredje partiet med svarte brikker. Etter 41 trekk ga Caruana opp.

Nakamura trengte bare remis med hvite brikker for å være finaleklar, men Caruana viste styrke da han med presist og offensivt spill tvang Nakamura på defensiven og skaffet seg et avgjørende overtak. Etter 58 trekk tok Nakamura seg til hodet og ga opp.

– I det partiet gjorde jeg alt feil, sa Nakamura.

I grunnspillet falt avgjørelsen i armageddon om det sto 2–2 etter de fire hurtigsjakkpartiene, men i semifinalene er det lynsjakk i de første skillepartiene. Der falt Caruana på eget grep.

Les også Carlsen fikk juling i egen turnering: – Han utnyttet feilene mine brutalt

Føler seg ikke som favoritt

Magnus Carlsen var sterk innledningsvis i sin egen onlineturnering, men slet mot slutten av grunnspillet. Torsdag ble han utspilt av Ding i siste grunnspillrunde. Lørdag møtes de igjen, og den norske verdensmesteren sa fredag til chess24 at det er lenge siden han har følt seg så lite som favoritt før en duell ved sjakkbrettet.

Nakamura er usikker på hvem han helst vil møte søndag.

– Hvis Magnus spiller på sitt beste er han den beste i verden, ikke noe snakk om det. Samtidig har Ding blitt klart bedre i hurtig- og lynsjakk, og det er vanskelig å si hvem jeg foretrekker, sa han.

(©NTB)