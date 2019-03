NM-gull til Windingstad - Kristoffersen skuffet stort

NM-kongen Rasmus Windingstad tok sitt femte NM-gull på de siste to norgesmesterskapene. På kvinnesiden ble det dramatikk da leder Mina Holtmann kjørte ut.

Fra startnummer sju kjørte Rasmus Windingstad inn til nok et NM-gull, under vanskelige forhold i Hemsedal. Han ledet etter den første omgangen og forsvarte ledelsen, slik at han kunne innkassere sitt femte NM-gull siden mars 2018.

Leif Kristian Nestvold-Haugen tok sølv og var 0.52 sekunder bak Windingstad i mål.

Andreas Sønsterud Amdahl kjørte en ellevill 2. omgang og kjørte seg opp fra 14.-plass til 3.-plass. Det var likevel et hav av tid opp til Windingstad – Amdahl var 1.72 bak vinner Windingstad.

Henrik Kristoffersen skuffet stort og ble nummer ni, 2.29 bak Windingstad. Kristoffersen har vært opptatt med rettssaken mot skiforbundet denne uken, noe som åpenbart ser ut til å ha tatt mye krefter.

Heller ikke Aleksander Aamodt Kilde imponerte – han endte på 6.-plass.

På kvinnesiden ble det dramatikk da lederen etter den første omgangen kjørte ut. Mina Fürst Holtmann så ut til å ende på pallen da det gikk galt etter drøye 30 sekunder i den andre omgangen. Hun kom feil ut i en sving og fikk et slag på skien, som gjorde at hun ikke klarte å fortsette.

Dermed var det Marte Monsen som tok NM-gullet, fattige tre hundredeler foran Thea Louise Stjernesund. Kaja Norbye ble nummer tre.