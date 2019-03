Dette er Branns nye andredrakt

Brann går vekk fra de tradisjonelle andredraktene sine i sort og hvitt. I 2019 skal laget i stedet spille i sort og rosa når de spiller borte og møter et lag som har drakter for like Branns røde.

Den første anledningen blir borte mot Tromsø 28. april.

– Da vi begynte å jobbe med dette kjente vi på om «oi, skal vi tørre dette», men vi har hatt drakten innom noen partnere, supportere og folk internt og alle er positive til at Brann må utvikle seg innenfor dette området, sier Camilla Schutz, kommersiell leder i Brann.

Og legger til:

– Det er jo ikke førstedrakten vi skal gjøre noe med.

Brann

Valgte seg rosa

Da Brann var på besøk hos draktleverandør Nike i Nederland for et års tid siden fikk de presentert flere alternative drakter som andredrakt (det heter andredrakt i stedet for bortedrakt nå). Brann så seg ut den svarte og rosa som et spesielt interessant valg.

– Vi likte den med den knæsje rosafargen på skuldrene. Vi syntes det var utrolig kult, annerledes og nytt for Brann, sier Schutz.

Hun har vært forberedt på reaksjoner i og med at Brann for første gang skal spille i rosa, men alle hun har vist drakten til å så langt har vært positive.

– Vi ser både i Norge og i utlandet at klubber leker seg med farger og treningstøy. Vi ønsker å henge med i tiden både for spillernes og supporternes del, sier Schutz.

BT

Gjør som Sogndal

Drakten har svart bunnfarge, mens alt av reklame, spillernummer, -navn og ikke minst Brann-logoen er i rosa. I utgangspunktet blir det laget 500 eksemplarer av drakten for salg, og den skal bare brukes i 2019. I 2020 kommer det en ny andredrakt.

– Sogndal har jo allerede hatt rosa bortedrakter, og hvis det nå er kommet rosa på Brann-draktene ... vel det er vel slik verden og fotballdrakter er blitt, sier den levende Brann-legenden Helge Karlsen når BT ringer ham for en kommentar til den nye drakten.

Brann

Karlsen er selv selger hos draktleverandøren Craft. Han tror Nike har hatt en finger med i spillet når det gjelder Branns valg av en uvanlig farge for andredrakten.

– Før i tiden var lilla og rosa farger som jentene gikk med, men verden går fremover. Jeg har ikke noe imot at brann spiller i rosa. Det er innenfor med en drakt som er litt utenom det vanlige, mener Karlsen (70).

Fikk oppmerksomhet verden rundt

For fire år siden lanserte Brann en drakt som fikk ekstremt mye oppmerksomhet: En drakt som kunne se ut til å være av lateksstoff. Bildene av den fikk omtale i flere andre land, deriblant England. Den ble også kåret til verdens styggeste.

Men på Stadion, i Brann-butikken, ble drakten en salgsvinner.

Brann

– Kommer flere eksperimenter

Den røde drakten Brann skal spille med denne sesongen skal brukes både i 2019 og 2020, men Schutz sier at det ligger i kortene at Brann kommer til å lansere ny andredrakt årlig fremover.

– Og vi kommer til å eksperimentere med den, sier Branns kommersielle leder.

I fjor lanserte Brann en hvit jubileumsdrakt i anledning 110-årsjubileet. Den var det stor etterspørsel etter, erfarte Brann.

– Brann kan ikke gjøre det samme som alltid. Vi ønsker å treffe våre supportere med noe nytt og uventet innimellom, sier Schutz.

I 2017 og 2018 solgte Brann 6495 drakter gjennom sin samarbeidspartner Torshov sport. Av dette utgjorde 13 prosent andredrakten. Det selges omtrent like mange drakter til barn som til voksne, men litt flere til voksne.