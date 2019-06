*Ada Hegerberg har valgt å stå utenfor landslaget siden høsten 2017. Onsdag publiserte fotballmagasinet Josimar et utdypende intervju med Lyon-spissen der hun blant annet fortalte at hun fikk mareritt etter landslagssamlinger.

– Det var tøft på så mange samlinger. Jeg har vært knekt psykisk. Det har vært en dønn depressiv følelse. Jeg hadde mareritt etter å ha vært med landslaget. Sånne ting skal man ikke ha. Hvis du vil komme deg noe sted i livet, må du ta noen valg. Med en gang tanken kom inn i hodet mitt: «Jeg tror jeg må slutte på landslaget ...» Da bare rant alt av. Puuuuuh. Jeg begynte å sove godt igjen, sier Hegerberg til Josimar, ifølge VG.

23-åringen kritiserte også ledelsen i NFF for å ikke ha nok kompetanse.

*Onsdag kveld la Martin Ødegaard ut en melding på sin private Instagram-konto der han «tagget» Ada Hegerberg.

«Kanskje du kan finne på noe bedre å gjøre enn å forstyrre landslagets forberedelser til VM? De har kvalifisert seg til VM med landet sitt (noe av det absolutt største en fotballspiller kan oppleve), og allerede fått nok negativ oppmerksomhet. De fortjener bedre. At du nå velger å gjøre et slikt intervju er totalt uforståelig. Timingen er skrekkelig. Valget om å ikke spille for Norge er ditt, men respekter Norge og landslaget vårt. Det holder nå», skrev han.

*Hegerberg har så langt ikke svart på kritikken fra Ødegaard, men til VG uttalte Hegerbergs mor Gerd Stolsmo følgende torsdag:

– Ada ga et intervju i februar og har ikke noe med timing for publisering å gjøre.

Hegerbergs agent Alain Naigeon sier til den samme avisen at de ikke var klar over at intervjuet skulle publiseres før VM. Morgenbladet-journalist Marius Lien, som har gjennomført intervjuet, sier derimot til VG at «det var ingen tvil» om at intervjuet skulle publiseres før mesterskapet.

*Fredag skal Martin Ødegaard spille EM-kvalifisering for Norge mot Romania på Ullevaal. Lørdag starter landslagskvinnene sitt VM mot Nigeria. Under VM skal Hegerberg være spaltist for France Football og TV-ekspert for Télévision Francaise 1.

