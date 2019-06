Magnus Carlsen reddet seier etter store problemer

Vi må tilbake til 31. juli 2018 for å finne sist gang Magnus Carlsen gikk tapende ut av et parti med langsjakk. Torsdag holdt den norske verdensenerens rekke på å bli brutt, men da det så som mørkest ut fant Carlsen veien tilbake til lyset og reddet remis mot Aronian fra Armenia i 2. runde av Norway Chess.

Dermed måtte partiet avgjøres med armageddon.

Der flyttet Carlsen sine svarte brikker med stor dyktighet og satte Aronian under press. Til sist hadde Aronian nesten brukt opp tiden og ga nordmannen hånden.

Det så lenge ut til at Aronian skulle bli den første til å slå Carlsen siden Shakhriyar Mamedyarov i Biel-turneringen i fjor sommer. Men etter fire timers spill tok spillerne hverandre i hånden og takket for kampen. Det bør nordmannen være svært godt fornøyd med, armeneren hadde ifølge sjakkcomputeren i perioder 93 prosent sjanse til å vinne. I tillegg overså han helt avgjørende trekk som kunne gitt han seieren mot slutten av partiet.

Etter avgjørelsen i armageddon tar Carlsen med seg tre poeng videre i turneringen.

– Ganske optimistisk

Den norske verdensmesteren spilte med svarte brikker og gikk ut med en siciliansk åpning mot Aronian. Etter ti trekk hadde det gått rolig for seg på brettet, og sjakkcomputeren mente stillingen på det tidspunktet var lik, eller med et lite overtak til armeneren.

Carlsen mente da at egne sjanser så gode ut. Det fortalte 28-åringen i skrifteboksen, et rom med kamera og mikrofon der spillerne kan snakke underveis i partiet.

– Jeg er ganske optimistisk akkurat nå, sa verdenseneren fra skrifteboksen, vist på TV 2.

Men etterpå tok Carlsen seg veldig god til å tenke gjennom trekkene. På de neste fire trekkene brukte den norske verdenseneren nesten én time på å flytte brikkene.

Etter 14 trekk hadde Carlsen kun 33 minutter igjen på klokken, 40 minutter mindre enn sin armenske motstander. Da begynte det å se mørkt ut for Carlsen, noe sjakkcomputeren var enig i. Den viste 62 prosent fordel Aronian og bare 2 prosent til Carlsen.

Strek i regningen

Men med et solid overtak var det plutselig Aronian som tok seg for god tid til å tenke ut trekkene. Carlsen spilte mesterlig og fikk armeneren i tidsnød, og klarte å redde partiet inn til remis, og en avgjørelse i armageddon.

Både Carlsen og Aronian jakter sin 2. sammenlagtseier i turneringen. Carlsen vant i 2016, mens armeneren vant året etter. De to er de enste spillerne som har deltatt i alle Norway Chess-turneringene, det vil si at dette er deres syvende forsøk.

Nordmannen har vært i knallform i år og har vunnet alle turneringer han har deltatt i. Det gjør at han er favoritt i Rogaland, der han også jakter sin egen ratingverdensrekord på 2882 fra 2014.

Carlsen møter Alexander Gristsjuk i neste runde, torsdag.

Rask remis

Onsdagens raskeste parti var over etter kun åtte minutter. Russiske Alexander Gristsjuk og amerikanske Wesley So måtte ut i armageddon etter trekkgjentakelse. Den duellen var det So som gikk seirende ut av med svarte brikker.

I årets utgave av turneringen er sjakkreglene endret fra tradisjonelle turneringsregler. Alle uavgjorte partier skal avgjøres med spillformen armageddon, hvilket betyr at hvit får mer tid enn svart, og det vil alltid bli en vinner. I armageddon vinner spilleren med svarte brikker dersom partiet ender i remis.

