Jakob Ingebrigtsen påmeldt til VM i terrengløp i Danmark

Jakob Ingebrigtsen deltar i VM i terrengløp i Aarhus neste helg. 18-åringen stiller til start i U20-klassen.

2000-modellen står på startstreken i Aarhus om seks dager, der han skal være med og kjempe om VM-gull i U20-klassen. Det ble klart på søndag.

– Jakob Ingebrigtsen skal løpe VM i terrengløp i Aarhus på lørdag. Det er mildt sagt en interessant påmelding. Han stiller i U20-klassen. Man glemmer helt at han faktisk ikke er senior enda, skriver den danske journalisten Henrik Liniger på Twitter.

Ingebrigtsen tok EM-gull på både 1500-meter og 5000-meter under europamesterskapet i Berlin i august. Han tok nok et gull da han vant 3000-meter i innendørs-EM i Glasgow i mars. Nå skal han prøve seg i et litt annet terreng i nabolandet Danmark

I U20-klassen møter Ingebrigtsen flere tøffe utfordrere fra Kenya og Etiopia. Sandnes-gutten ble kåret til månedens europeiske friidrettsutøver i februar.