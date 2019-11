Klokken 10.55 torsdag skulle et SAS-fly lette fra Gardermoen i retning Manchester. Om bord på flyet var det flere titalls håpefulle mennesker som skulle se kampen mellom Manchester United og Partizan Beograd.

Kampen på Old Trafford hadde avspark klokken 21.00 norsk tid. Et sprudlende United-lag vant hele 3–0, men Bjørn Gjelseng og resten av passasjerene fikk aldri sett kampen.

En mekanisk feil med flyet, samt en nødssituasjon på Manchester Airport førte nemlig til at passasjerene landet i Manchester omtrent ti timer forsinket.

– Vi skulle egentlig lande klokken 12.00 lokal tid i Manchester, men vi landet ironisk nok i det kampen akkurat var ferdigspilt. Det var fullstendig kaos og en tragedie, sier Bjørn Gjelseng på telefon fra Manchester.

Gjelseng har vært United-supporter i en lang årrekke, og reiste over til Manchester i håp om å se Ole Gunnar Solskjærs menn mot Partizan. Da vi snakket med ham dagen derpå er han på vei hjem til Bergen.

– Det ble en kort tur, helt uten fotball. Det var veldig kjedelig i går, men nå klarer jeg å le av det, sier Gjelseng, og ler oppgitt.

Dave Thompson / AP

Ventet i sju timer på Gardermoen

Da passasjerene hadde boardet SAS-flyet like før klokken 11.00 på formiddagen måtte de vente i to og en halv time inne i flyet. Grunnen var at SAS hadde oppdaget en mekanisk feil med flyet. Ifølge Gjelseng måtte passasjerene så vente i fire timer på terminalen på Gardermoen, før de fikk en ny flytid 16.40.

Da de skulle boarde på den nye flytiden, måtte passasjerene vente i 45 minutter inne i en buss på rullebanen, før de kom seg av gårde klokken 17.45, ifølge SAS.

– Vi sto i bussen på grunn av manglende mannskap, og det er skremmende, sier Gjelseng.

Privat

Satte kurs mot Manchester – landet i feil by

Flyet hadde kurs mot Manchester, der beregnet flytid fra Oslo er 1 time og 40 minutter.

Men like før flyet skulle lande på rullebanen i Manchester, fikk SAS beskjed om at flyplassen var stengt.

– Rett før flyet skulle lande fikk vi beskjed om at flyplassen var stengt på grunn av en nødssituasjon. Flyet måtte derfor sirkulere i et ventemønster oppe i luften mens vi ventet på klarsignal til å lande. Det kom aldri, og derfor måtte flyet lande på flyplassen i Liverpool, opplyser Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

Les hele Johansens forklaring på problemene lenger ned i saken.

Flyet landet dermed klokken 20.30 norsk tid i nabobyen Liverpool, en halvtime før avspark på Old Trafford.

– Da flyet først landet, var det i verdens verste by. Det var helt forferdelig, sier Gjelseng.

Piloten tilkalte politiet

Lars Morten Olsen, som var på samme reise som Gjelseng, forteller at enkelte supportere spurte flypersonellet om de kunne forlate flyet, i håp om å rekke kampen i Manchester. Det tar omtrent 45 minutter å kjøre fra flyplassen i Liverpool til Old Trafford.

– Det var flere som ønsket det, men vi fikk ikke lov til å gå av flyet. Vi fikk ingen begrunnelse på hvorfor, forteller Olsen, som også er redaktør for medlemsbladet United-supporteren.

Privat

Da flypersonalet informerte om at ingen kunne forlate flyet før avgang til Manchester, var det to politimenn til stede i fartøyet. Det var etter pilotens ønske, ifølge politiet i Merseyside.

– Flyet fra Oslo ble midlertidig videresendt fra Manchester til Liverpool på grunn av en lukket rullebane i Manchester. Piloten etterspurte at politiet var til stede da han landet i Liverpool som en forholdsregel mens han forklarte til passasjerene at de ikke kunne forlate flyet i Liverpool, opplyser politiet i Merseyside på e-post.

Privat

– Vi ble holdt for narr

Flyet ble stående i 90 minutter på flyplassen i Liverpool, mens de ventet på klarsignal for å lande i Manchester. Da passasjerene landet i Manchester klokken 22.44 norsk tid, var kampen på Old Trafford allerede over.

– Vi fikk dårlig informasjon hele veien. Det verste var at vi ble holdt for narr og fikk falske forhåpninger hele veien om at vi kom til å rekke kampen, helt til vi måtte lande i Liverpool, sier Gjelseng skuffet.

SAS beklager

Informasjonssjef Knut Morten Johansen beklager på det sterkeste alle problemene som oppsto for passasjerene.

– Dette var dessverre to helt forskjellige hendelser, som ikke hadde noe med hverandre å gjøre. Først var det en mekanisk feil med flyet, der det var et teknisk problem med flymaskinen. Om vi hadde hatt kunnskap om hva feilen var, ville vi selvfølgelig kansellert flyvningen og flyttet passasjerene over i et annet fly. Men feilsøkingen tok utrolig lang tid, så det tok lang tid før vi fant ut hva som var galt, forklarer Johansen.

Christine Schefte / Adresseavisen

Johansen oppfordrer nå alle de reisende om å kontakte SAS direkte for å få kompensasjon for reisen.

– Dette er en utrolig kjedelig sak, og vi beklager så mye. Dette skal de bli kompensert for. De vil bli kompensert med et beløp som dekker både reisen og kampbilletten, sier han.