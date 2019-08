Nederlandsk nettsted: – På vei til Vipers

KRISTIANSAND: Fædrelandsvennen møtte henne da hun var på prøvespill i forrige uke, da Vipers fortsatt vurderte fire mulige målvakter som erstatter for skadede Katrine Lunde.

Nå skriver det nederlandske håndballnettstedet handbalinside.nl at 19-åringen er i forhandlinger med Vipers om en treårskontrakt.

– De vil starte en tre år lang utviklingsprosess med meg, sier Schutrups til nettstedet.

– Blir reserve

Fædrelandsvennen har ikke fått tak i Viper-trener Ole Gustav Gjekstad, men i forrige uke la han ikke skjul på at han i øyeblikket ser på Andrea Austmo Pedersen som en klart bedre målvakt.

– Nå peker jeg sjeldent ut første- og andrekeepere, så det får de slåss om. Men per i dag er Andrea den klart beste og mest rutinerte, sa Gjekstad.

Det virker Schutrups å ha forsonet seg med.

– Jeg blir med på førstelaget som reserve. Andrea Austmo Pedersen blir den første målkvinnen. Vipers vil trene meg så langt at jeg kan takle den europeiske toppen, sier 19-åringen, som i dag spiller på nivå to i hjemlandet.

– Langsiktig prosjekt

Gjekstad sa dette om Schutrups etter å ha sett henne i EM og på Vipers-trening i forrige uke:

– Hun holdt et bra nivå i finalen, men det er stor forskjell på et U-EM og det nivået vi er på. For Larissa vil det være et langsiktig prosjekt før hun eventuelt blir en toppmålvakt, men det er interessant, det også, sa Gjekstad.