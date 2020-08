For en førsteomgang. Det er bare å gratulerer Bayern med den prestasjonen. Det er de beste 45 minuttene med fotball som undertegnede har sett siden coronapausen. Barcelona har en stor jobb å gjøre om de skal komme tilbake her.

Barcelona tar et kjapt kast. Goretzka klarerer med et mindre spektakulært brassespark. Fikk i det minste ballen vekk, men brassen stod ikke til ti i stil.

Lenglet blokkerer et innlegg til corner.

Ter Stegen gir bort ballen igjen! Det må være femte gang i kveld. Bayern vinner den i boksen, og Perisic skyter fra hjørnet av sekstenmeteren. Et stykke utenfor.

Goretzka fosser fremover! Avslutter rett utenfor boksen, like utenfor.

Mål for Bayern München!

DE FEIER OVER BARCELONA! Ter Stegen gir bort ballen rett foran mål, og Lewandowski får muligheten alene med keeper. Men sisteskansen redder igjen. Corner.

DE TRYLLER NÅ! FANTASTISK SCORING. Thiago slår til Goretzka, som chipper over Barca-forsvaret, og sender Gnabry alene med keeper. Han banker inn 3-1.

Mål for Bayern München!

DET ER NÆRE! Bayern presser på. Ter Stegen gir en svak retur på et innlegg rett foran mål, og Lewandowski får muligheten. Men han er presset og i ubalanse, og skuddet går rett på keeper.

Tas kort igjen, før Messi løfter inn. Lenglet header like utenfor, men er i offside.

Bayern står utrolig høyt på Barcelona her, og presser knallhardt. Det har lønnet seg til nå.

Barcelona gir bort ballen på egen halvdel igjen. Thiago smeller til fra distanse, langt over.

Mål for Bayern München!

Messi-show i kjent stil! Som vi har sett så mange ganger før at vi nærmest er bortskjemte, så drar han seg inn fra kanten forbi en haug av Bayern-spillere. Avslutter fra hjørnet av sekstenmeteren, men Neuer reddet.

Hjørnesparket slås til Goretzka, som stanger langt over.

Både Thiago og Vidal har forøvrig spilt for motstanderen i kveldens oppgjør.

Så får Lewandowski muligheten! Bayern løfter inn, og Perisic header inn foran mål til Lewandowski. Spissen avslutter på volley, like over.

Corneren tas kort, og Bayern følger ikke med! Messi slår inn, og fire Barcelona-spillere står ledige i boksen, men ingen når ballen. Den går over alle, og spretter i stanga og ut.

Davies dribler seg forbi Semedo, men backen har fart og løper seg ned på riktig side. Får avverget et innlegg.

Utrolig selvmål! Det er ikke til å tro. Alba slår inn, mot Suarez som hadde vært alene med keeper. Alaba kaster seg inn for å klarere, men klistrer ballen i eget kryss. Her koker det allerede!

Mål for Bayern München!

Alaba løfter langt i bakrom mot Müller, men forsøket blir for langt og går inn til keeper.

.. men de gir bort ballen på midtbanen, og Bayern tar over.

Lagene er nå ute på matta, og vi er straks klare for kampstart!

