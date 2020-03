Dette blir Oilers’ motstander i kvartfinalen

Oilers’ valg falt på Manglerud Star som motstander i sluttspillets kvartfinale.

Oilers’ kvartfinalemotstander er klar. Foto: Kristian Jacobsen

DNB Arena: Serien er historie, nå står sluttspillet for tur. Som seriemester fikk Oilers velge motstander først. Det sto mellom Manglerud Star og Stjernen, og valget falt på førstnevnte.

– Det var to jevne kandidater å velge mellom. Begge lag har en sterk førsterekke som bærer det offensive, samt jo jevngode keepere. Det var vanskelig å finne argumeneter for eller mot begge lag. Til slutt måtte vi bare velge, og da gikk for det lavest rangerte, sier sportssjef Pål Haukali Higson til Aftenbladet.

I siste serierunde vant MS det helt avgjørende oppgjøret mot Narvik i Garasjen, og holdt dermed gjestene bak seg på tabellen. MS endte på 8.-plass i eliteserien, 64 poeng bak rekordsterke Oilers.

– Vi tenkte lenge at Narvik hadde vært en naturlig motstander hvis de hadde vunnet den kampen. Nå ble det ikke et lett valg, men vi synes Stjernen har litt mer å gå på enn MS, sier assistentrener Juha Kaunismäki.

– Det er naturlig at seiremesteren møter det åttende laget.

Oilers har vunnet alle møtene

Slik har de fem møtene mellom lagene gått denne sesongen:

14. september: MS – Oilers 1–8

12. oktober: Oilers – MS 4–0

17. november: MS – Oilers 2–3

28. desember: Oilers – MS 6–1

30. desember: MS – Oilers 1–4

Oilers har altså vunnet samtlige oppgjør mot Manglerud Star denne sesongen.

Har dere et psykologisk overtak før kvartfinalen?

– Absolutt. Vi har spilt bra mot de, også på bortebane, noe som kommer til å bli viktig i sluttspillet. Men det blir tøffe kamper, mot et lag som har slått flere av de andre topplagene, sier Kaunismäki.

Lagene har spilt hele 16 seriekamper siden forrige møte, og mye har skjedd i MS siden den gang. Med ti seire hentet de inn Narvik, og kaptret den siste sluttspillsplassen.

– Det var en interessant sak å se på. Vi har spilt mot Stjernen et par ganger etter nyttår, og hvis man ser på hvordan lagene har prestert siden nyttår har jo MS vært sterkere. Det går fint an å lage en argumentasjon for at vi skulle valgt Stjernen, sier Higson.

Starter torsdag

Spesielt tidligere NHL-spiller David Booth har vært sterkt delaktig til MS’ gode andre halvdel av sesongen, og står med 20 mål på 21 kamper etter at han kom til klubben.

– Han blir selvfølgelig en trussel, han har jo nesten ett mål i snitt. At han blir en viktig faktor for MS i sluttspillett er det ingen tvil om, sier Higson.

Sluttspillet begynner førstkommende torsdag, med kamp i DNB Arena. Så bytter lagene på å spille hjemme og borte, annenhver dag.

Det laget som først vinner fire kamper går til semifinale.

Oilers-spillerne får fri på søndag, før de mandag begynner å finspisse formen til kvartfinalen.

– Vi har ett mål: å vinne, avslutter Kaunismäki.