For to år siden kom NRK-Klaveness med sterk kritikk av Sjögren. Nå er NFF-Klaveness full av lovord.

DEAUVILLE: Fuglene kvitret lystig. Sol fra skyfri himmel i en døsig, fransk ferieby, hvor den varme, friske sjøluften slo inn over stranden like ved. Det var egentlig en sommerdag så deilig som du kan få den.

Hadde det bare ikke vært for den forsmedelige VM-exiten kvelden i forveien, med tre engelske scoringer og ingen norske.

Landslagssjef Martin Sjögren og fotballforbundets elitedirektør, Lise Klaveness, hadde latt de sponsormerkede klærne bli liggende i kofferten da de møtte pressen. De snakket i en park like ved det ærverdige Normandie-hotellet de har bodd på den siste uken.

Kontrasten for to år siden

Skuffelsen var der, men stemningen var likevel preget av fremtidsoptimisme. Kontrasten til en lignende seanse i nederlandske Apeldoorn for to år siden var påfallende. Da satt Sjögren bak et bord i et litt mørkt idrettshus, og i sekken hadde han null mål og null poeng i sitt første mesterskap som landslagssjef.

I over 20 minutter måtte han svare på kritiske spørsmål. Lise Klaveness fulgte den seansen som ekspert for NRK.

Fakta: Lise Klaveness Født: 19. april 1981 (38 år) Jobb: Elitedirektør i Norges Fotballforbund Tidligere jobber: Fotballspiller, advokat, sportskommentator Har mange landskamper for Norge.

Til Aftenposten var hun tydelig i kritikken. Hun mente svensken ikke var godt nok forberedt på utfordringene som møtte ham i et mesterskap.

– Det er nok nybegynnerfeil, han har ikke erfaring som landslagssjef, sa Klaveness da, og pekte på flere feilvurderinger hun mente Sjögren hadde gjort.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Veldig imponert

Nå, i 2019, etter kvartfinale i EM og med personalansvaret for landslagssjefen, er hun imponert over fremgangen laget og treneren har hatt.

Konfrontert med kontrasten i både rollene og dommen, innrømmer bergenseren at «livet er merkelig». Da var jobben å kritisk vurdere det som ble tidenes svakeste mesterskap. Paradokset var at det skjedde med en trener som prøvde å få til noe av det hun i mange år hadde etterlyst, viljen til å spille en ambisiøs og mer ballbesittende fotball.

Nå skal hun sørge for den kritiske evalueringen internt.

– Realitetene er at jeg er veldig imponert over grundigheten, kvaliteten og bredden i arbeidet. Da tenker jeg på alt fra det fysiske, via å få spillerne på benken involvert, få de eldste til å tenke på laget og til å få klubbene involvert, sier Klaveness.

Sjögrens kontrakt er allerede forlenget til ut 2020.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Medalje også EM-mål

Klaveness innrømmer at det kan være krevende å komme inn i et miljø du har vurdert som ekspert, og der arbeidsmåten er annerledes og du må være lojal mot dine egne.

– Derfor har det vært veldig fint å snakke helt fritt og sant om at kvaliteten har vært veldig god, sier hun.

– Dere hadde medalje som mål i VM. Er det naturlig at det blir målet også i EM om to år?

– Det kan jeg ikke forskuttere, men det ligger noe logikk i det du sier, svarer Klaveness. Hun legger til at målarbeidet ikke må være skinnprosesser, men et reelt arbeid hvor man ser nøye på hva som skal til.

Fakta: Norges VM Gruppespillet: 3–0 over Nigeria 1–2 for Frankrike 2–1 over Sør-Korea Utslagsrundene: Åttendedelsfinalen: 1–1 mot Australia, seier på straffespark Kvartfinalen: 0–3 for England

En viktig del av arbeidet videre blir å sørge for at Norge, ved neste korsvei, kan stille med større bredde i troppen. Nå var det stort sett de samme 13–14 spillerne som var på banen hele tiden.

Hun håper endringen i seriestrukturen, satsingen på spillerutviklere og tiltak for å få flere til å satse lenger, kan være med å bidra til det.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Mycket skönare

Der det for to år siden var en lavmælt, sliten og ganske blek Sjögren som møtte pressen, var det en sommerbrun, rakrygget og selvsikker leder som snakket i Frankrike.

– Det er «mycket skönare» å stå her i dag, sa svensken.

– Vi er skuffet over å være ute, men vi viser at det har skjedd veldig mye positivt på to års tid. Vi har hatt en fantastisk utvikling, og jeg er veldig stolt over det spillerne og lederne har gjort, sier han.

Sjögren pekte på manglende erfaring i laget som en utfordring i år. Mange var med i sitt første mesterskap, og det var en ung tropp sammenlignet med de andre kvartfinalelagene.

– Vi gikk fra å være EMs dårligste lag, til å være topp åtte i verden. Den utviklingen har jo vært veldig sterk. Nå må vi fortsette å hva vi kan utvikle. Det arbeidet skjer jo ikke under en turnering.