Tidligere Norge-trener tar over kaosrammet landslag

Anders Byström blir Sveriges nye landslagssjef i langrenn.

Anders Byström under tiden som norsk rekruttlandslagstrener. Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Svenske Byström var trener for Norges rekruttlandslag i langrenn i fem sesonger. Da hadde han blant andre ansvar for Johannes Høsflot Klæbo.

Han forlot den norske jobben for nesten ett år siden. Da ble han landslagssjef for de svenske skiskytterne. Nå forlater han den rollen allerede, bekrefter Sveriges skiforbund i en pressemelding.

– Jeg har hatt et bra år med skiskytterlandslaget og har trives bra med alle dyktige medarbeidere og aktive der, men langrenn er min idrett. Jeg ble veldig glad for tilbudet om å få jobbe med langrennslandslaget, sier Byström.

Mye uro

Den nye landslagssjefen kommer langt ifra til dekket bord. Det svenske langrennslandslaget preges av uro. Herrene har ikke vært i nærheten av toppen. Tre av kvinnene som har gjort det greit, har tilhørt rekruttene. Ifølge flere svenske medier skal stemningen være alt annet enn god. Sjefen i skiforbundet, Karin Matsson, har innrømmet at situasjonen er tøff.

Nylig offentliggjorde Stina Nilsson, en av lagets største stjerner, at hun bytter til skiskyting.

– Det har vært et turbulent år og det har absolutt vært med på å gjøre det enklere å ta denne beslutningen, sa Stina Nilsson da byttet var klart.

Stina Nilsson har vært en av Sveriges fremste langrennsløpere de siste årene. Hun fortalte nylig at hun blir skiskytter fra neste sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Ønsker å skape trygghet

Nå blir det opp til Byström å snu stemningen.

– Jeg er veldig glad for å få denne sjansen. Det kjennes bra at Det svenske skiforbundet vil ha meg som en viktig brikke i utviklingen av langrennslandslaget. Daniel (Fåhraeus, langrennssjef i forbundet, jou.anm.) vil jobbe sammen som et lag for å sette vårt preg på ledelsen og sammen skape trygghet i organisasjonen, sier Byström.

Også nevnte Fåhraeus er ny i langrennsopplegget. Han kommer fra næringslivet, i tillegg til å ha vært leder i Piteå Elit Skiklubb.