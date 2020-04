Tour de France utsettes i to måneder

Sykkelfesten flyttes til slutten av august.

Det fremgår av en kunngjøring på sykkelrittets egne nettsider onsdag.

Tour de France måtte utsettes som følge av tiltakene rundt koronaepidemien. Allerede tirsdag meldte den franske avisen Le Dauphiné Libéré at arrangøren siktet seg inn på å avvikle rittet i perioden 29. august til 20. september. Onsdag kom den offisielle bekreftelsen.

I onsdagens uttalelse fra Tour de France-arrangør ASO heter det at utsettelsen og omberammingen som nå foreligger er gjort i samråd med Det internasjonale sykkelforbundet (UCI).

Måtte utsettes

Rittet vil følge den planlagte og oppsatte ruten, med målgang i Paris 20. september. Både lokale myndigheter, lag og ryttere skal ha vært konsultert i prosessen som ledet frem til beslutningen som nå foreligger.

Verdens største sykkelritt skulle etter den opprinnelige planen blitt syklet fra 27. juni til 19. juli, men under president Emmanuel Macrons tale til det franske folket mandag kveld ble det klart at Touren måtte utsettes. Han sa at større arrangementer med publikum ikke kan avholdes før tidligst i midten av juli.

I diskusjonen som har pågått de siste ukene har et mulig scenario vært å gjennomføre rittet uten tilskuere på de opprinnelige datoene. Det avviste imidlertid Tour de France-direktør Christian Prudhomme i starten av april.

– Tour de France er inderlighet, entusiasme og fremfor alt smil. Vi må kunne se de smilene, sa han til Sports Auvergne.

Jobbes kontinuerlig

Det internasjonale sykkelforbundet har bestemt at det som følge av viruspandemien tidligst blir åpnet for å gjennomføre ritt 1. juni. Avgjørelsen er gjort gjeldende for alle sykkeldisipliner og syklister på alle nivåer.

UCI har også opplyst at det jobbes kontinuerlig med en alternativ terminliste for 2020-sesongen. I det arbeidet prioriteres de tre Grand Tour-rittene samt sykkelsportens såkalte monumenter.

Tour de France har vært gjennomført hvert eneste år i fredstid siden 1903. Colombianske Egan Bernal vant rittet i fjor.

