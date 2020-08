Håndballag fra Levanger i karantene etter koronasmitte

En person som var på håndballtrening i Levanger onsdag, har fått påvist koronasmitte. Laget hans er satt i karantene.

Håndballaget til en koronasmittet spiller er satt i karantene i Skogn i Levanger. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

NTB

Det opplyser herrelaget til Skogn Idrettslag på Facebook.

Kommuneoverlege Tommy Aune Rehn bekrefter overfor Trønder-Avisa at to personer er smittet, og at én av dem er tilknyttet håndballaget.

– Det er en ung mann og en middelaldrende dame som har fått påvist smitte. De er nærkontakter av forrige kjente smittetilfelle i Levanger. Begge har milde symptomer. Disse er isolert i sitt eget hjem, sier Rehn.

Mandag testet to av Nøtterøys spillere positivt. Spillerstallen til 1.-divisjonsklubben er satt i karantene.