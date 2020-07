Ny Lillestrøm-fiasko: Tapte mot et nyopprykket lag for andre gang

Lillestrøm skulle revansjere det pinlige nederlaget for nyopprykkede Stjørdals-Blink da de gjestet Åsane, men opprykksfavorittene gikk heller på sitt andre strake tap.

Åsane - Lillestrøm 3–1

– Åsane var best totalt sett. Det sier resultatet også, sier LSK-trener Geir Bakke til Eurosport etter Kanarifuglenes andre nederlag på rad.

Bortelaget tok en oppskriftsmessig ledelse da Torbjørn Kallevåg satte ballen i mål før to minutter var spilt. Ledelsen sto seg til pause, men i den andre omgangen slo Åsane tilbake for fullt.

Først utlignet tidligere Brann-spiller Kristoffer Larsen med et skudd Lillestrøm-keeper Mads Christiansen nok kunne ha avverget.

– Dette er fryktelig bekymringsfullt for Lillestrøm, sa Petter Bø Tosterud i «Fotball Direkte» på Eurosport på stillingen 1–1.

Åsane-spillerne jubler etter Kristoffer Larsens utligning. Hjemmelaget vant til slutt 3–1. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Selvmål og kontring

Kvarteret før slutt dukket en annen tidligere Brann-spiller opp. Håkon Lorentzen satte pannebrasken til på et innlegg fra høyre. Headingen gikk via Lillestrøms Aleksander Melgalvis og i mål.

På overtid kontret Didrik Fredriksen inn 3–1.

– Han ydmyker Lillestrøm. De er i kjempetrøbbel. Dette tåler de ikke, sa Eurosports fotballekspert Joacim Jonsson i studio.

– Innledningsvis gjør vi det vi skal, produserer en god del og har god kontroll. Så blir det for dårlig etter hvert. Vi senker oss i banen, Åsane får lov til å ta over, vi blir lave og mister aggressiviteten, oppsummerer trener Bakke etter LSKs andre tap på en uke.

Geir Bakke og Lillestrøm har ikke fått den sesongstarten de hadde ønsket seg. Foto: Marit Hommedal

Kapteinen fortsatt uten scoring

Heller ikke i sesongens femte kamp maktet LSK-kaptein Thomas Lehne Olsen å tegne seg på scoringslisten. Han underskrev en ny kontrakt med LSK ut 2022 etter at nedrykket til OBOS-ligaen var et faktum, og sa da at han skulle «være med på å gjenreise Lillestrøm».

Mot Åsane ble han i stedet tatt av etter en time, og fra benken måtte 29-åringen se lagkameratene slippe inn ytterligere to mål. Spissen ser ikke ut til å trives i trener Geir Bakkes 4–3–3-formasjon.

Etter fem serierunder står Lillestrøm dermed med syv poeng. De er åtte poeng bak serieleder Tromsø, som står med full pott.