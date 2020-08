Mourinho signerte dansk landslagsspiller

Den danske landslagsspilleren Pierre-Emile Højbjerg er klar for Tottenham. Han hentes fra Southampton og har signert en femårskontrakt.

Tottenham-manager José Mourinho fortserker laget med Southamptons Pierre-Emile Højbjerg. Foto: DYLAN MARTINEZ / NTB Scanpix

NTB

London-klubben meldte om overgangen på sin Twitter-konto tirsdag.

– Vi er henrykt over å kunne offentliggjøre at vi har signert Pierre-Emile Højbjerg, meldte Tottenham og avslørte at han får drakt nummer 5.

25-åringen ble fratatt kapteinsbindet i Southampton og satt ut av laget i de fleste kampene etter viruspausen fordi han bestemte seg for ikke å signere en ny kontrakt.

Det var opprinnelig et betydelig gap mellom Tottenhams bud og Southamptons krav, men klubbene ble enige til sist. Kyle Walker-Peters går motsatt vei. Han har vært utleid til sørkystklubben, men har nå signert en femårsavtale.

Pierre-Emile Højbjerg forlater Southampton til fordel for Tottenham. Foto: Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

Everton var også ute etter Højbjergs signatur, men dansken ønsket seg ifølge britiske medier til Tottenham, ikke minst for å kunne spille under José Mourinho.

Ifølge Sky Sports koster Højbjerg 15 millioner pund (175 millioner kroner), Walker 12 millioner pund (140 millioner kroner).